17 августа 2025

В Екатеринбурге задерживаются самолеты в российские города

Самолеты задерживают на полтора и более часов
Самолеты задерживают на полтора и более часов Фото:

В Кольцово 18 августа задерживаются два рейса. Самолеты не могут вылететь в Калининград и Салехард, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Рейс YC-121 компании «Ямал» в Салехард должен был вылететь в 08:05 по уральскому времени и прилететь в 09:50 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 09:30.

Также задерживается рейс DP-612 в Калининград авиакомпании «Победа». Борт должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:10 и долететь до анклава в 08:15 по местному времени. Сейчас же время вылета самолета из Кольцово перенесен на 09:00 по уральскому времени.

