В поселке Западный Челябинска открыли новый пункт полиции

В поселке Западный Челябинска в микрорайоне Вишневая горка открыли участковый пункт полиции для усиления правопорядка. На аппаратном совещании в мэрии глава города Алексей Лошкин заявил, что в ближайшее время планируется создание аналогичных подразделений в других районах бывшего пригорода, передает корреспондент URA.RU.
«В поселке Западный на прошлой неделе открыли пункт участковых для обеспечения правопорядка на данной территории. В ближайшее время мы планируем создать такие же пункты в других микрорайонах. Сейчас готовим помещения, соответствующие всем требованиям», — пояснил мэр Лошкин. Пункт находится по адресу Вишневая аллея, 7.
Процесс присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску начался еще в конце 2024 года, когда губернатор Алексей Текслер на прямой линии заявил о необходимости синхронизации инфраструктурного развития. Он подчеркнул, что в этих территориях накопились системные проблемы: активная жилая застройка не сопровождалась адекватным развитием инфраструктуры.
25 марта 2025 года городская дума Челябинска поддержала расширение границ, а на апрельской сессии заксобрание области окончательно утвердило включение поселков в состав областного центра. Процесс завершился в июле: сначала территории исключили из Сосновского округа, затем внесли в границы Челябинского городского округа в ЕГРН. Управление передали администрации Центрального района.
Для оперативной работы с жителями создали территориальный отдел. Уже в конце июля спикер гордумы Сергей Буяков и депутаты провели первый прием граждан. Жители жаловались на нехватку школ, проблемы с ЖКХ и маршрутами транспорта. Часть вопросов передали в мэрию, другие обещали решить с застройщиками и управляющими компаниями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!