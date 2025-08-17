17 августа 2025

В поселке Западный Челябинска открыли новый пункт полиции

Открытые пункта полиции состоялось на прошлой неделе
Открытые пункта полиции состоялось на прошлой неделе Фото:

В поселке Западный Челябинска в микрорайоне Вишневая горка открыли участковый пункт полиции для усиления правопорядка. На аппаратном совещании в мэрии глава города Алексей Лошкин заявил, что в ближайшее время планируется создание аналогичных подразделений в других районах бывшего пригорода, передает корреспондент URA.RU.

«В поселке Западный на прошлой неделе открыли пункт участковых для обеспечения правопорядка на данной территории. В ближайшее время мы планируем создать такие же пункты в других микрорайонах. Сейчас готовим помещения, соответствующие всем требованиям», — пояснил мэр Лошкин. Пункт находится по адресу Вишневая аллея, 7. 

Процесс присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску начался еще в конце 2024 года, когда губернатор Алексей Текслер на прямой линии заявил о необходимости синхронизации инфраструктурного развития. Он подчеркнул, что в этих территориях накопились системные проблемы: активная жилая застройка не сопровождалась адекватным развитием инфраструктуры.

25 марта 2025 года городская дума Челябинска поддержала расширение границ, а на апрельской сессии заксобрание области окончательно утвердило включение поселков в состав областного центра. Процесс завершился в июле: сначала территории исключили из Сосновского округа, затем внесли в границы Челябинского городского округа в ЕГРН. Управление передали администрации Центрального района.

Для оперативной работы с жителями создали территориальный отдел. Уже в конце июля спикер гордумы Сергей Буяков и депутаты провели первый прием граждан. Жители жаловались на нехватку школ, проблемы с ЖКХ и маршрутами транспорта. Часть вопросов передали в мэрию, другие обещали решить с застройщиками и управляющими компаниями.

