Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов встретился с местными создателями комиксов. Рисованные истории про мальчика Святогора понравились мэру, который рассказал о них в социальных сетях и опубликовал один из выпусков.
«В нашем городе есть студия „Черемуха“, в которой наши нытвенские молодые ребята сами придумывают, разрабатывают и создают комиксы для детей. В их основе — добрая история про мальчика Святогора и его интересную, наполненную приключениями жизнь», — написал Хаертдинов в соцсети «ВКонтакте».
По словам градоначальника, основатель проекта Илья Черемных планирует кроме бумажной версии комикса выпускать игры для смартфонов и мультфильмы. Сами комиксы уже сейчас продаются на различных маркетплейсах.
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