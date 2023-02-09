09 февраля 2023

Главу пермского города увлекли комиксы местных авторов. Скрин

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Паблик Маркет. Цены и товары., комикс, гот комик
Оригинальные комиксы создает студия из Нытвы (архивное фото) Фото:

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов встретился с местными создателями комиксов. Рисованные истории про мальчика Святогора понравились мэру, который рассказал о них в социальных сетях и опубликовал один из выпусков.

«В нашем городе есть студия „Черемуха“, в которой наши нытвенские молодые ребята сами придумывают, разрабатывают и создают комиксы для детей. В их основе — добрая история про мальчика Святогора и его интересную, наполненную приключениями жизнь», — написал Хаертдинов в соцсети «ВКонтакте».

По словам градоначальника, основатель проекта Илья Черемных планирует кроме бумажной версии комикса выпускать игры для смартфонов и мультфильмы. Сами комиксы уже сейчас продаются на различных маркетплейсах.

Студия из Нытвы продает свой комикс на маркетплейсах

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Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов встретился с местными создателями комиксов. Рисованные истории про мальчика Святогора понравились мэру, который рассказал о них в социальных сетях и опубликовал один из выпусков. «В нашем городе есть студия „Черемуха“, в которой наши нытвенские молодые ребята сами придумывают, разрабатывают и создают комиксы для детей. В их основе — добрая история про мальчика Святогора и его интересную, наполненную приключениями жизнь», — написал Хаертдинов в соцсети «ВКонтакте». По словам градоначальника, основатель проекта Илья Черемных планирует кроме бумажной версии комикса выпускать игры для смартфонов и мультфильмы. Сами комиксы уже сейчас продаются на различных маркетплейсах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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