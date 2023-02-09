Главу пермского города увлекли комиксы местных авторов. Скрин

10 февраля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Оригинальные комиксы создает студия из Нытвы (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов встретился с местными создателями комиксов. Рисованные истории про мальчика Святогора понравились мэру, который рассказал о них в социальных сетях и опубликовал один из выпусков. «В нашем городе есть студия „Черемуха“, в которой наши нытвенские молодые ребята сами придумывают, разрабатывают и создают комиксы для детей. В их основе — добрая история про мальчика Святогора и его интересную, наполненную приключениями жизнь», — написал Хаертдинов в соцсети «ВКонтакте». По словам градоначальника, основатель проекта Илья Черемных планирует кроме бумажной версии комикса выпускать игры для смартфонов и мультфильмы. Сами комиксы уже сейчас продаются на различных маркетплейсах. Студия из Нытвы продает свой комикс на маркетплейсах Скрин с обложки комикса

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов встретился с местными создателями комиксов. Рисованные истории про мальчика Святогора понравились мэру, который рассказал о них в социальных сетях и опубликовал один из выпусков. «В нашем городе есть студия „Черемуха“, в которой наши нытвенские молодые ребята сами придумывают, разрабатывают и создают комиксы для детей. В их основе — добрая история про мальчика Святогора и его интересную, наполненную приключениями жизнь», — написал Хаертдинов в соцсети «ВКонтакте». По словам градоначальника, основатель проекта Илья Черемных планирует кроме бумажной версии комикса выпускать игры для смартфонов и мультфильмы. Сами комиксы уже сейчас продаются на различных маркетплейсах.