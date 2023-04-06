Власти Нытвы годами не могут решить проблему с подтоплением домов. Фото, видео

07 апреля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

С приходом весны дома селян ушли под воду (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нытвенском округе (Пермский край) власти несколько лет не могут решить проблему с подтоплением домов в селе Черемушки. Об этом URA.RU рассказала жительница села Светлана Воронова. Женщина пояснила, что по весне несколько домовладений, в том числе и ее дом, расположенный по улице Заречной, вновь ушли под воду. Причина, по ее словам, в том, что в селе отсутствует труба, которая бы отводила талые воды от участков селян. «Каждую весну талые воды затапливают низовье Черемушек. Сейчас четыре участка (два дома по лице Заречной и два — по Советской), просто „плавают“. Мы нынче три дня воду из подполья откачивали. Нам нужно проложить через дорогу трубу, чтобы талая вода шла через нее, а не текла по улицам к нам в огороды. Старая труба не справляется — они была повреждена при прокладке газопровода, к тому же, видимо, засорена. С 2011 года мы пишем в администрацию, чтобы нам сделали нормальный отвод», — пояснила Воронова. По словам женщины, проблема с подтоплением домов возникает не только по весне, но и летом во время сильных ливней. Коммунальщики обещали жителям поменять трубу на этой неделе, но работы до сих пор не проведены, добавила Воронова. Обслуживанием домовладений в Черемушках занимается МУП «ЖКХ» поселка Уральский. Связаться по телефону с директором предприятия Андреем Блиновым не удалось, на звонок корреспондента URA.RU он не ответил. Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов также не ответил на звонок информагентства, в мэрию направлен запрос. Талая вода в Черемушках затопила несколько домовладений Фото прислано читателем URA.RU Жители села несколько лет просят местные власти помочь с установкой трубы для отвода талых вод Фото прислано читателем URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нытвенском округе (Пермский край) власти несколько лет не могут решить проблему с подтоплением домов в селе Черемушки. Об этом URA.RU рассказала жительница села Светлана Воронова. Женщина пояснила, что по весне несколько домовладений, в том числе и ее дом, расположенный по улице Заречной, вновь ушли под воду. Причина, по ее словам, в том, что в селе отсутствует труба, которая бы отводила талые воды от участков селян. «Каждую весну талые воды затапливают низовье Черемушек. Сейчас четыре участка (два дома по лице Заречной и два — по Советской), просто „плавают“. Мы нынче три дня воду из подполья откачивали. Нам нужно проложить через дорогу трубу, чтобы талая вода шла через нее, а не текла по улицам к нам в огороды. Старая труба не справляется — они была повреждена при прокладке газопровода, к тому же, видимо, засорена. С 2011 года мы пишем в администрацию, чтобы нам сделали нормальный отвод», — пояснила Воронова. По словам женщины, проблема с подтоплением домов возникает не только по весне, но и летом во время сильных ливней. Коммунальщики обещали жителям поменять трубу на этой неделе, но работы до сих пор не проведены, добавила Воронова. Обслуживанием домовладений в Черемушках занимается МУП «ЖКХ» поселка Уральский. Связаться по телефону с директором предприятия Андреем Блиновым не удалось, на звонок корреспондента URA.RU он не ответил. Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов также не ответил на звонок информагентства, в мэрию направлен запрос.