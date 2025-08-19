Метеоролог Пермского политеха: на Пермский край надвигается новый вихрь

Пермский край во вторник, 19 августа вновь накроет атмосферный вихрь. Он сформировался в районе столицы Татарстана Казани и сейчас движется в сторону нашего региона, рассказал URA.RU эксперт в области метеорологии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Максим Симакин.
«Сегодня в районе Казани сформировался новый атмосферный вихрь, который смещается на северо-восток и уже сегодня пересечет Пермский край. В течение дня под влиянием фронта окклюзии, который образуется при столкновении холодных и теплых воздушных масс, в регионе ожидаются дожди и грозы», — объяснил Симакин.
Также метеоролог ПНИПУ объяснил возникновения смерча в Суксуне 18 августа. Он отметил, что этому явлению способствовала «максимальная контрастность метеопараметров», которые характерны для южных территорий Прикамья. «Максимальная контрастность метеопараметров, особенно характерная для южных территорий края вроде Суксуна, создала предпосылки для возникновения экстремальных погодных явлений, в том числе вихревых образований», — заключил Симакин.
В понедельник, 18 августа, на Суксун обрушился разрушительный смерч. URA.RU рассказывало, что дома жителей поселка оказались повреждены, а сам поселок — обесточен. Местные власти обратились к суксунцам с просьбой фиксировать повреждения на фото и видео для оценки ущерба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!