Лавров: Трамп стал глубже подходить к урегулированию украинского конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пересмотрел подход Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили», — сказал Лавров. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Лавров сообщил, что саммит глав РФ и США в Анкоридже проходил в конструктивном ключе, а от американского лидера и его команды исходила искренность. Глава российского МИД отметил, что переговоры с представителями США проходили в крайне благоприятной атмосфере. Об этом свидетельствуют комментарии, сделанные руководителями обеих стран после встречи.
Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.
