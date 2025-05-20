Суд арестовал имущество семьи челябинского экс-депутата на миллиард рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и арестовал недвижимость экс-депутата гордумы Челябинска Олега и Иванова и его супруги Татьяны Завгородней. Решение принято в рамках дела о банкротстве фирмы «АльфаСтрой», следует из базы дел.
«Конкурсный управляющий обратилась с заявлением, в котором просит привлечь Иванова Олега Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд привлек в качестве соответчика Завгороднюю Татьяну Анатольевну. УФНС по Челябинской области направило в суд заявление о принятии обеспечительных мер в отношении денежных средств и имущества Иванова Олега Викторовича, Завгородней Татьяны Анатольевны в пределах заявленных требований в общем размере 1 млрд 085 млн 348 тысяч 275 рублей 15 копеек. Определением от 20.05.2025 заявление о принятии обеспечительных мер судом удовлетворено», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.
В перечне имущества, на которое наложен арест, три квартиры, жилой дом, 13 строений (включая офисы) в Челябинске и в Москве, несколько земельных участков. Также запрещено производить любые действия по отчуждению долей в бизнесе и выводить средства со счетов Иванова и Завгородней.
Сам Иванов также признан банкротом из-за миллиардного долга. Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене Татьяне Завгородней. Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами.
Иванов находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. Такие же статьи УК РФ инкриминируются Завгородней, она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела Иванова, Завгородней и трех менеджеров «Альфастроя» уже переданы в суд. Адвокаты супругов со СМИ не общаются.
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