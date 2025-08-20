Стало известно, сколько займет операция по спасению россиянки, застрявшей в горах Киргизии

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на вершине пика Победы в горах Киргизии, может занять не менее двух-трех дней. Об этом сообщил представитель российского посольства в Киргизии.
По данным диппредставительства, передает РИА Новости, спасатели пока не смогли добраться до пострадавшей. Основными трудностями остаются сложные погодные условия и большая высота — альпинистка находится примерно на отметке семи тысяч метров. Судьба Наговициной на данный момент неизвестна.
Ранее, 12 августа, при спуске с высшей точки Тянь-Шаня Наговицина получила серьезную травму — перелом ноги. Первую помощь ей оказал напарник, после чего отправился в штурмовой лагерь за помощью. На следующий день иностранные альпинисты пытались эвакуировать россиянку, однако попытка оказалась безуспешной. Женщина уже неделю ждет помощи на большой высоте без еды.
