Ситуацию с поврежденной картиной Германа Метелева, которая находится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ), прокомментировал директор музея Никита Корытин. По его словам, пририсованные «носик» и «глазки» удалось быстро убрать, а сам вандал на камеру не попал.
«Значит в данном случае здесь были пририсованы карандашом как мы теперь уже знаем, какие-то элементы на глазах у трубача и у дирижера также был пририсован носик, какое-то подобие глазок, хотя изначально в самом оригинале этих элементов лица их не было... Но в целом наша реставрация уже ликвидировала эти вмешательства и большого труда этого не составило... Мы на камерах в видеонаблюдения не видим, скажем, того, что произошло, <...> пока ничего подозрительного, никакой активности мы не обнаружили», — пояснил директор в видео, выложенное пресс-службой музея.
Корытин также подчеркнул, что стоимость работы художника или реставрационных мероприятий не влияет на отношение музея к экспонатам: все произведения коллекции ценятся одинаково и подлежат бережному хранению. Он отметил, что музей стремится создать доверительную атмосферу для посетителей, поэтому экспонаты часто выставляются без стекла и ограждений, чтобы обеспечить максимально аутентичный контакт зрителя с творчеством автора.
По словам директора, сотрудники рассчитывают на сознательность гостей и просят не приносить в залы предметы, способные повредить картины. В ситуации с работой Метелева обошлось без серьезных последствий для художественного полотна. Также Корытин заявил о необходимости пересмотреть подход к формированию музейной культуры у молодежи. По его словам, только системная работа с детьми и подростками способна предотвратить случаи вандализма в культурных учреждениях.
Инцидент с картиной Германа Метелева в ЕМИИ произошел 20 августа: неизвестный пририсовал глазам дирижера и трубача элементы лица шариковой ручкой. После этого произведение временно оградили и отправили на реставрацию, но вскоре полотно полностью очистили от следов вандализма и вновь открыли для посетителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!