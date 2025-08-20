Пережили смерч и возвращаются к привычной жизни: в Суксуне сняли режим ЧС

В Прикамье на территории Суксунского округа сняли режим ЧС и полностью восстановили электрические сети. Об этом сообщила пресс-служба минтербеза региона.
«В Суксунском округе полностью восстановлено электричество и завершаются работы по ремонту сетей газоснабжения (остался один дом — прим. URA.RU). Принято решение о снятии режима „Чрезвычайная ситуация“», — написано в telegram-канале ведомства.
Корреспонденты агентства уже сообщали, что 18 августа по округу промчался смерч. Шквалистый ветер уничтожал кровли жилых домов и хозпостройки, обрывал линии электропередачи и валил деревья на машины. Поселок временно остался без электричества. Без жилья остались сотни человек. Окружным властям поручено ликвидировать последствия разрушений до наступления холодов.
