Появилось видео с дрона, где видна застрявшая на пике Победы россиянка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опубликованы кадры с застрявшей девушкой на пике Победа (архивное фото)
Опубликованы кадры с застрявшей девушкой на пике Победа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицина уже девятый день ожидает спасателей на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии после полученной травмы. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, с помощью квадрокоптера были сделаны кадры, подтверждающие, что женщина жива. Соответствующее видео опубликовали журналисты.

На кадрах можно увидеть облет дрона вокруг пика Победа. Сами кадры были сделаны еще 16 августа. На них можно увидеть маленькую точку, которой и является застрявшая Наговицина. 

Для эвакуации альпинистки 16 августа был направлен вертолет МЧС, однако из-за сложных погодных условий экипаж столкнулся с турбулентностью и совершил вынужденную жесткую посадку вблизи места происшествия. «Женщина ждет помощи на большой высоте уже девять дней», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели предпринимают попытки добраться до пострадавшей несмотря на неблагоприятные метеоусловия и опасный рельеф. Точная дата следующей попытки эвакуации пока не уточняется. Спасатели 19 августа добрались до района, где предположительно находится Наталья Наговицина. МИД РФ внимательно следить за развитием ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская альпинистка Наталья Наговицина уже девятый день ожидает спасателей на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии после полученной травмы. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, с помощью квадрокоптера были сделаны кадры, подтверждающие, что женщина жива. Соответствующее видео опубликовали журналисты. На кадрах можно увидеть облет дрона вокруг пика Победа. Сами кадры были сделаны еще 16 августа. На них можно увидеть маленькую точку, которой и является застрявшая Наговицина.  Для эвакуации альпинистки 16 августа был направлен вертолет МЧС, однако из-за сложных погодных условий экипаж столкнулся с турбулентностью и совершил вынужденную жесткую посадку вблизи места происшествия. «Женщина ждет помощи на большой высоте уже девять дней», — отмечается в сообщении. В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели предпринимают попытки добраться до пострадавшей несмотря на неблагоприятные метеоусловия и опасный рельеф. Точная дата следующей попытки эвакуации пока не уточняется. Спасатели 19 августа добрались до района, где предположительно находится Наталья Наговицина. МИД РФ внимательно следить за развитием ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...