Главные вызовы впереди: итоги года работы Антона Колодина на посту мэра Нового Уренгоя

Ровно год назад, 22 августа 2024 года, Антон Колодин принял присягу в должности главы Нового Уренгоя — самого большого города на Ямале. Уже тогда он считался опытным управленцем, несколько лет руководившим Пуровским районом. О том, как Колодин адаптировался к ритму Нового Уренгоя, какие проекты удалось реализовать за год и что ждет город в будущем — в материале URA.RU.
В ритме северного города: итоги первого года управления
Сегодня исполнился ровно год с момента, как Антон Колодин занял пост главы газовой столицы. Подводя итоги этого периода, сам Колодин отмечает, что главная оценка деятельности городской власти — это мнение жителей. Колодин признает, что ритм работы очень интенсивный. Он сам и его команда старается не забывать о повседневных нуждах горожан.
«Власть работает именно для жителей. За год удалось погрузиться в ритм города, разобраться в ключевых проектах и не допустить срывов в их реализации. Особое внимание уделялось вопросам жилищного строительства, благоустройства и дорожных работ», — подчеркивает он.
Нелинейный путь ямальского управленца: биография
Антон Колодин родился 25 января 1979 года в Полевском Свердловской области. Окончил Уральский государственный лесотехнический университет по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».
С 2002 года начал трудовую деятельность на Ямале, пройдя путь от инженера до заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования. В 2012 году получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «юрист».
С 2014 по 2018 годы работал заместителем министра природных ресурсов Пермского края, после чего вновь вернулся на Ямал. До назначения главой Нового Уренгоя возглавлял администрацию Пуровского района, где реализовал ряд крупных инфраструктурных проектов.
НУР 2026: чек-лист от губернатора и планы
В планах городской администрации — реализация поручений губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, озвученных в рамках «Честного Маршрута-2025». Среди приоритетных задач — пересмотр порядка предоставления регионального маткапитала для мам из новых регионов, создание спортивных условий для медицинских работников, строительство инклюзивной школы на месте старого детсада «Олененок».
Важное место в планах занимает развитие спортивной инфраструктуры и участие города в федеральных программах. Но главный «экзамен» мэру еще только предстоит. Это 50-летний юбилей Нового Уренгоя, проведение которого курируется на федеральном уровне.
Главный экзамен — впереди: сдержанная оценка экспертов
Политологи воздерживаются от резких оценок, указывая на то, что настоящий экзамен для нового главы еще впереди. Эксперты подчеркивают, что от успешной реализации намеченных проектов зависит не только развитие города, но и его имидж на региональном уровне.
«Надо понимать, что Новый Уренгой – ключевой муниципалитет на Ямале. Сложно дать оценку действиям Колодина на посту главы, ведь главное испытание – 50-летний юбилей газовой столицы – еще впереди», — отмечает зампред общественной палаты Ямала, политолог Евгений Забродин.
