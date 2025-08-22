Вылет вертолета к альпинистке Наговицыной на пик Победы откладывается

Вылет вертолета для эвакуации альпинистки Натальи Наговицыной, оказавшейся заблокированной на Пике Победы в Киргизии, перенесена на 25 августа из-за погодных условий. Об этом сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.
«Запланированный на сегодня вылет вертолета с итальянскими пилотами откладывается. <...> Следующий вылет запланирован на 25 августа», — написала Пиунова в своем telegram-канале. Она также сообщила, что 23 и 24 августа спасатели не смогут вылететь из-за плохой погоды.
Кроме того, Пиунова добавила, что группа альпинистов, которая отправилась на спасение россиянки, сегодня поднимется на высоту 6400 метров. А завтра, 23 августа, они начнут поиски тела итальянского альпиниста по имени Лука, который погиб, пытаясь помочь Наговицыной.
Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая при восхождении на пик Победы в Киргизии сломала ногу, не подает признаков жизни. Женщина получила травму во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка оказалась на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате погиб сам. В Федерации альпинизма России не уверены в благоприятном исходе для Натальи.
