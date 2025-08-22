Личная встреча Путина и Зеленского: что поставлено на карту в переговорах России и Украины

В ближайшие может состояться личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Где она пройдет — пока неизвестно. Предполагается, что каждая сторона представит на переговорах свои требования по урегулированию украинского конфликта.
Путин ранее уже озвучил одно из них — это предоставление государственного статуса русскому языку на Украине. Однако Зеленский категорически отверг это требование, заявив, что в стране действует только один официальный язык — украинский.
По мнению военкора Александра Коца, этим заявлением Зеленский фактически сорвал переговоры. Этому также поспособствовали европейские лидеры, которые выдвигают свои варианты гарантий безопасности, неприемлемые для России. Что говорят о возможной встрече Путина и Зеленского — в материале URA.RU.
Аляска как точка невозврата: саммит обернулся катастрофой для Киева
Двусторонняя встреча Путина и Трампа на Аляске, по данным агентства Bloomberg, обернулась для Украины и ее союзников сокрушительным стратегическим поражением. Успехи российских войск на поле боя окончательно похоронили надежды Киева на возвращение утраченных территорий военным путем.
Аналитики отмечают, что отказ Трампа от идеи прекращения огня после переговоров лишил Украину крайне важного инструмента. Уже в Белом доме, принимая Зеленского и лидеров ЕС, Трамп четко дал понять свою позицию: все конфликты, в урегулировании которых он участвовал, решались без предварительных договоренностей о перемирии.
Тщательная подготовка: главное условие Кремля для встречи с Киевом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но только после скрупулезной подготовки. Сначала экспертам и министрам предстоит проработать все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, и подготовить конкретные рекомендации. Без этой предварительной работы саммит не состоится.
Стратегическая пауза Трампа
Газета The Guardian со ссылкой на чиновников администрации США сообщила, что Дональд Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы дать возможность президентам России и Украины провести двустороннюю встречу. По информации издания, трехсторонняя встреча с участием США состоится только после первой встречи Путина и Зеленского.
По данным New York Post, союзники США радостно восприняли новость о том, что Трампу удалось убедить Путина лично встретиться с Зеленским. Они также обрадовались тому, что он смог договориться о возможном присутствии на Украине сил, «подобных НАТО», для обеспечения соблюдения условий мирного соглашения.
Только один язык: Зеленский отверг ключевое требование Москвы
Зеленский в интервью РБК-Украина категорически отклонил одно из центральных условий России, заявив, что Киев ни при каких обстоятельствах не предоставит русскому языку статус государственного. «У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров», — заявил он.
Таким образом, Зеленский фактически отказался от переговоров с Владимиром Путиным, считает военкор Александр Коц. Он отметил, что переговорный процесс также осложняют европейские лидеры, которые предлагают гарантии безопасности, неприемлемые для России. Коц также добавил, что украинский президент принимает меры, чтобы сделать даже гипотетическую встречу с Путиным невозможной, передает NEWS.Ru.
Ультиматум с обратным отсчетом: Вашингтон грозит Москве новыми санкциями
Старший политический обозреватель Джонатан Мартин в интервью Politico заявил, что Дональд Трамп может использовать угрозу новых санкций как рычаг давления на Кремль. По его словам, если Владимир Путин не согласится сесть за стол переговоров с Зеленским до 15 сентября, на Россию обрушится волна новых ограничений, включая «полный набор вторичных санкций». Автор убежден, что без этой реальной угрозы встреча может так и не состояться.
Игра в одни ворота
Доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в интервью URA.RU раскрыл возможные скрытые мотивы Запада. По его мнению, США и ЕС активно добиваются встречи Путина и Зеленского не столько ради мира, сколько для того, чтобы легитимизировать президента Украины и собственную политику за счет авторитета российского лидера. Эксперт предупреждает: если переговоры зайдут в тупик, Запад сможет заявить, что сделал все возможное, и возложит всю ответственность за провал на Москву.
