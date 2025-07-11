Генпрокуратура заинтересовалась строительством укреплений на границе Белгородской области

Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании почти одного миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Среди ответчиков — замгубернатора региона Рустэм Зайнуллин, начальник управления капитального строительства области Алексей Сошников, а также несколько предпринимателей и юридических лиц. Об этом свидетельствуют материалы суда.
«... почти один миллиард рублей требует взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиком по иску выступают несколько физических и юридических лиц, в том числе обвиняемый в хищениях заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В исковом заявлении говорится, что фигуранты дела получили 26 государственных контрактов на сумму 924,8 миллиона рублей коррупционным путем. Как установили прокуроры, построенные ими объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. Из-за нерационального использования средств госбюджета и ненадлежащего выполнения условий контрактов государству был нанесен значительный материальный ущерб.
По данным издания, вместе с Зайнуллиным, который был арестован 23 июня, ответчиками по иску проходят начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников (он фигурирует в деле как свидетель), а также Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев. Часть из них уже помещены под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Местонахождение одного из фигурантов — Дмитрия Боровлева — в настоящее время неизвестно.
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