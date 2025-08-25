На месте аварии работают оперативные службы
В Ноябрьске (ЯНАО) девочка-подросток попала под машину. На место аварии прибыла бригада скорой помощи, сообщают очевидцы. Ребенок жив.
"По сообщению очевидцев, подросток перебегала дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. Девочка самостоятельно дошла до обочины. На место происшествия прибыла бригада скорой", — сообщает telegram-канал "МИГ. Ноябрьск". Агентство URA.RU уточняет подробности происшествия.
