В Ноябрьске девочка-подросток попала под машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте аварии работают оперативные службы
На месте аварии работают оперативные службы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) девочка-подросток попала под машину. На место аварии прибыла бригада скорой помощи, сообщают очевидцы. Ребенок жив. 

"По сообщению очевидцев, подросток перебегала дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. Девочка самостоятельно дошла до обочины. На место происшествия прибыла бригада скорой", — сообщает telegram-канал "МИГ. Ноябрьск". Агентство URA.RU уточняет подробности происшествия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) девочка-подросток попала под машину. На место аварии прибыла бригада скорой помощи, сообщают очевидцы. Ребенок жив.  "По сообщению очевидцев, подросток перебегала дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. Девочка самостоятельно дошла до обочины. На место происшествия прибыла бригада скорой", — сообщает telegram-канал "МИГ. Ноябрьск". Агентство URA.RU уточняет подробности происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...