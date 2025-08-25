У политэлит тюменской «матрешки» новый тренд. Фото

У политических элит Тюменской области, ХМАО и ЯНАО новый тренд на рыбалку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тюменском политическом истеблишменте становится популярным делиться достижениями на рыбалке
В тюменском политическом истеблишменте становится популярным делиться достижениями на рыбалке Фото:

У представителей политического истеблишмента тюменской «матрешки» (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) стало популярным делиться кадрами с рыбалки. Политэлиты выбираются порыбачить на выходные и обязательно показывают подписчикам собственный улов.

«Удочка. Палатка. Костер и уха… <...> В Тюменской области по-настоящему увлеченные рыбалкой люди часто делятся местами хорошего клева. Улов скромный, зато пойман с удовольствием!», — поделился в личном telegram-канале тюменский депутат Госдумы, куратор ЕР в УрФО Иван Квитка.

Перед этим губернатор ХМАО Руслан Кухарук выставил в сеть собственноручно пойманную щуку. Успел показать улов и ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У представителей политического истеблишмента тюменской «матрешки» (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) стало популярным делиться кадрами с рыбалки. Политэлиты выбираются порыбачить на выходные и обязательно показывают подписчикам собственный улов. «Удочка. Палатка. Костер и уха… <...> В Тюменской области по-настоящему увлеченные рыбалкой люди часто делятся местами хорошего клева. Улов скромный, зато пойман с удовольствием!», — поделился в личном telegram-канале тюменский депутат Госдумы, куратор ЕР в УрФО Иван Квитка. Перед этим губернатор ХМАО Руслан Кухарук выставил в сеть собственноручно пойманную щуку. Успел показать улов и ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...