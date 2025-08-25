У представителей политического истеблишмента тюменской «матрешки» (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) стало популярным делиться кадрами с рыбалки. Политэлиты выбираются порыбачить на выходные и обязательно показывают подписчикам собственный улов.
«Удочка. Палатка. Костер и уха… <...> В Тюменской области по-настоящему увлеченные рыбалкой люди часто делятся местами хорошего клева. Улов скромный, зато пойман с удовольствием!», — поделился в личном telegram-канале тюменский депутат Госдумы, куратор ЕР в УрФО Иван Квитка.
Перед этим губернатор ХМАО Руслан Кухарук выставил в сеть собственноручно пойманную щуку. Успел показать улов и ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.
