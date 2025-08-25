Из-за северян на трассах Тюменской области появились километровые пробки

На федеральных трассах Тюменской области появились километровые дорожные заторы из машин с номерами регионов ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали тюменские водители.
«Недавно ездил по работе в Сургут и несколько раз попадал в серьезные пробки из машин с 89 и 86 регионами. Видимо, северяне возвращаются из отпусков. Автомобилей из ХМАО и ЯНАО на дорогах Тюменской области очень много», — рассказал агентству один из автолюбителей.
Информацию о пробках на загородных трассах Тюменской области подтвердил другой водитель. «Работаю на большегрузе. Практически каждый год в конце лета трассы Тюменской области становятся очень загруженными, всегда много машин», — отметил собеседник URA.RU.
Информацию о росте трафика на трассах Тюменской области подтвердили и в областной Госавтоинспекции. «Сейчас в регионе проходит спецмероприятие „Дорога домой“. С водителями из северных округов, которые возвращаются в ХМАО и ЯНАО после отпуска, проводится профилактическая работа. Для работы на трассах Тюменской области привлечены дополнительные силы ГАИ», — пояснили там агентству.
