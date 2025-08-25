25 августа 2025

Новый огромный склад для посылок открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге компания СДЭК открыла склад площадью 9,7 тысяч квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадей, занимаемых ранее, компании стало недостаточно для работы
Площадей, занимаемых ранее, компании стало недостаточно для работы Фото:

Транспортная компания СДЭК открыла новый сортировочный центр в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе логистической компании.

«Площадь нового центра — 9,7 тысяч квадратных метров. Из них 7,5 тысяч квадратных метров оборудованы под операционную деятельность склада», — уточнили в пресс-релизе. Ранее общее пространство сортировочного центра не превышало 4 тысяч квадратных метров. Прежних площадей было недостаточно для работы, поэтому склад решили увеличить.

Новый сортировочный центр уже начал обрабатывать возросшие в июле объемы грузопотока от маркетплейсов. На данный момент происходит процесс адаптации, но скорость обработки заказов выросла. С расширением также появилась возможность использовать Екатеринбург в качестве хаба между западным и восточным направлением перевозок, а также снизить себестоимость обработки, добавить направления сортировки, автоматизировать и обезопасить работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная компания СДЭК открыла новый сортировочный центр в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе логистической компании. «Площадь нового центра — 9,7 тысяч квадратных метров. Из них 7,5 тысяч квадратных метров оборудованы под операционную деятельность склада», — уточнили в пресс-релизе. Ранее общее пространство сортировочного центра не превышало 4 тысяч квадратных метров. Прежних площадей было недостаточно для работы, поэтому склад решили увеличить. Новый сортировочный центр уже начал обрабатывать возросшие в июле объемы грузопотока от маркетплейсов. На данный момент происходит процесс адаптации, но скорость обработки заказов выросла. С расширением также появилась возможность использовать Екатеринбург в качестве хаба между западным и восточным направлением перевозок, а также снизить себестоимость обработки, добавить направления сортировки, автоматизировать и обезопасить работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...