Новый огромный склад для посылок открыли в Екатеринбурге

Транспортная компания СДЭК открыла новый сортировочный центр в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе логистической компании.
«Площадь нового центра — 9,7 тысяч квадратных метров. Из них 7,5 тысяч квадратных метров оборудованы под операционную деятельность склада», — уточнили в пресс-релизе. Ранее общее пространство сортировочного центра не превышало 4 тысяч квадратных метров. Прежних площадей было недостаточно для работы, поэтому склад решили увеличить.
Новый сортировочный центр уже начал обрабатывать возросшие в июле объемы грузопотока от маркетплейсов. На данный момент происходит процесс адаптации, но скорость обработки заказов выросла. С расширением также появилась возможность использовать Екатеринбург в качестве хаба между западным и восточным направлением перевозок, а также снизить себестоимость обработки, добавить направления сортировки, автоматизировать и обезопасить работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!