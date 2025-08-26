На тюменского депутата совершили информатаку

Письма с обвинениями в адрес депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина (ЛДПР) разослали по анонимным telegram-каналам региона. По словам собеседника URA.RU в областном политисообществе, содержимое сообщений было призвано привлечь к депутату внимание в негативном ключе.

«Пусть пишут что хотят — кроме некролога», — коротко прокомментировал событие Иван Вершинин. От предположений о возможных выгодополучателях он воздержался. 

Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменские политики ведут личные telegram-каналы. Соцсети есть практически у каждого топ-чиновника региона. 

