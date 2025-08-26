На тюменского депутата совершили информатаку

На депутата Тюменской облдумы совершили информационную атаку
Письма с обвинениями в адрес депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина (ЛДПР) разослали по анонимным telegram-каналам региона. По словам собеседника URA.RU в областном политисообществе, содержимое сообщений было призвано привлечь к депутату внимание в негативном ключе.
«Пусть пишут что хотят — кроме некролога», — коротко прокомментировал событие Иван Вершинин. От предположений о возможных выгодополучателях он воздержался.
Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменские политики ведут личные telegram-каналы. Соцсети есть практически у каждого топ-чиновника региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!