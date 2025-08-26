Полиция ХМАО поймала школьницу, которая бежала из дома в Санкт-Петербург

Сотрудники транспортной полиции Сургута и Тюмени вернули домой 17-летнюю жительницу Нижневартовска, которая без ведома родителей купила билеты и отправилась в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Сообщение о пропаже девушки поступило 23 августа. Ее мать рассказала, что накануне между ними произошел спор: родительница отказалась разрешить дочери переезд в Петербург. Утром школьница ушла из дома и не отвечала на звонки.
Полицейские установили, что подросток едет на поезде «Новый Уренгой — Казань» в сторону Тюмени. Ориентировку передали коллегам, и после прибытия состава девушку задержали сотрудники линейного отдела полиции на станции Тюмень.
«Несовершеннолетняя пояснила, что после окончания 9-го класса устроилась работать и целый год копила деньги, чтобы переехать в Северную столицу. На новом месте она планировала арендовать жилье и найти работу», — уточнили в ведомстве.
До приезда матери девушку временно поместили в Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас она передана законному представителю. В полиции подчеркнули, что семья подростка считается благополучной и на профилактических учетах не состоит.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропали две школьницы 13 и 15 лет. Девочки нашлись спустя четверо суток после ухода из дома, обе подружки находились в соседнем Мегионе.
