Полиция ХМАО поймала школьницу, которая бежала из дома в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьница из Нижневартовска убежала из дома из-за ссоры с матерью (архивное фото)
Школьница из Нижневартовска убежала из дома из-за ссоры с матерью (архивное фото) Фото:

Сотрудники транспортной полиции Сургута и Тюмени вернули домой 17-летнюю жительницу Нижневартовска, которая без ведома родителей купила билеты и отправилась в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Сообщение о пропаже девушки поступило 23 августа. Ее мать рассказала, что накануне между ними произошел спор: родительница отказалась разрешить дочери переезд в Петербург. Утром школьница ушла из дома и не отвечала на звонки.

Полицейские установили, что подросток едет на поезде «Новый Уренгой — Казань» в сторону Тюмени. Ориентировку передали коллегам, и после прибытия состава девушку задержали сотрудники линейного отдела полиции на станции Тюмень.

«Несовершеннолетняя пояснила, что после окончания 9-го класса устроилась работать и целый год копила деньги, чтобы переехать в Северную столицу. На новом месте она планировала арендовать жилье и найти работу», — уточнили в ведомстве.

До приезда матери девушку временно поместили в Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас она передана законному представителю. В полиции подчеркнули, что семья подростка считается благополучной и на профилактических учетах не состоит.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО)  пропали две школьницы 13 и 15 лет. Девочки нашлись спустя четверо суток после ухода из дома, обе подружки находились в соседнем Мегионе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники транспортной полиции Сургута и Тюмени вернули домой 17-летнюю жительницу Нижневартовска, которая без ведома родителей купила билеты и отправилась в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Сообщение о пропаже девушки поступило 23 августа. Ее мать рассказала, что накануне между ними произошел спор: родительница отказалась разрешить дочери переезд в Петербург. Утром школьница ушла из дома и не отвечала на звонки. Полицейские установили, что подросток едет на поезде «Новый Уренгой — Казань» в сторону Тюмени. Ориентировку передали коллегам, и после прибытия состава девушку задержали сотрудники линейного отдела полиции на станции Тюмень. «Несовершеннолетняя пояснила, что после окончания 9-го класса устроилась работать и целый год копила деньги, чтобы переехать в Северную столицу. На новом месте она планировала арендовать жилье и найти работу», — уточнили в ведомстве. До приезда матери девушку временно поместили в Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас она передана законному представителю. В полиции подчеркнули, что семья подростка считается благополучной и на профилактических учетах не состоит. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО)  пропали две школьницы 13 и 15 лет. Девочки нашлись спустя четверо суток после ухода из дома, обе подружки находились в соседнем Мегионе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...