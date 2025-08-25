25 августа 2025

Стало известно, когда в Тюмени откроют каток на Судоремонтной. Видео

В Тюмени к 1 октября достроят новый крытый каток
Сдать объект планируют в сентябре
Сдать объект планируют в сентябре Фото:

В Тюмени к 1 октября откроют крытый каток на улице Судоремонтная. Об этом рассказали в telegram-канале главного управления строительства. Сдать объект планируют к концу сентября.

«К 1 октября крытый ледовой каток на Судоремонтной в Тюмени будет готов! Выехали на место, посмотрели ход строительства. Готовность объекта высокая. Завершаются внутренние работы, монтаж подпорной стены, ведется благоустройство территории», — рассказали в ГУС.

Как ранее писало URA.RU, в здании будут ледовое поле, тренажерный зал, раздевалки и буфет. Площадь объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров.

