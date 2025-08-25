Сдать объект планируют в сентябре
В Тюмени к 1 октября откроют крытый каток на улице Судоремонтная. Об этом рассказали в telegram-канале главного управления строительства. Сдать объект планируют к концу сентября.
«К 1 октября крытый ледовой каток на Судоремонтной в Тюмени будет готов! Выехали на место, посмотрели ход строительства. Готовность объекта высокая. Завершаются внутренние работы, монтаж подпорной стены, ведется благоустройство территории», — рассказали в ГУС.
Как ранее писало URA.RU, в здании будут ледовое поле, тренажерный зал, раздевалки и буфет. Площадь объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!