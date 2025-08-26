В Тюменской области похоронят погибшего на СВО контрактника

Прощание с погибшим состоится 27 августа
Прощание с погибшим состоится 27 августа

В Ялуторовске Тюменской области похоронят контрактника Павла Нохрина. Он погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

«Весной 2025 года Павел подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел на СВО. 15 августа пришло трагическое известие. Павел Сергеевич погиб», — сообщили в администрации Ялуторовска.

Павел родился 9 сентября 1997 года. После окончания школы он поступил в агротехнологический колледж. Прощание с погибшим состоится 27 августа в Сретенском соборе.

