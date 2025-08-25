25 августа 2025

Тюменские специалисты досрочно выполнили ремонт объектов ЖКХ в Краснодоне

Износ замененных сетей в Краснодоне достигал 90%
В подшефном Краснодоне (ЛНР) специалисты из Тюменской области завершили капитальный ремонт сетей ЖКХ, запланированный не текущий год. Как сообщил тюменский губернатор Александр Моор, работы выполнены с опережением графика.

«Досрочно завершили капремонт объектов ЖКХ в подшефном Краснодоне. Сделано немало. В этом году заменили более шести километров сетей водоснабжения. К ним смогут подключиться около 15 тысяч потребителей», — поделился Моор в своем telegram-канале.

Он отметил, что износ сетей достигал 90%. Сейчас идет планирование работ на объектах ЖКХ на 2026 год.

