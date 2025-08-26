В Тюмени закрылось известное кафе быстрого питания

В Тюмени на месте кафе Mannys kitchen открылась новая бургерная
В Тюмени на улице Водопроводная закрылось кафе быстрого питания Manny`s kitchen. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС. На его месте открылась бургерная «Ковер».

«Manny`s kitchen — филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — указано в 2ГИС. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 августа откроется новое кафе грузинской кухни «Хинкальцы». Фишкой заведения станет открытая кухня.

