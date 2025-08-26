Челябинскому коммерсанту, попавшемуся на взятке банкирам, продлили срок ареста

Челябинскому бизнесмену Алексею Вахатову, обвиняемому в даче взяток сотрудникам Сбера при строительстве проекта «Увильды Парк», еще на месяц продлили срок в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить Вахатову срок содержания под стражей до 25 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Вахатов попал под следствие в конце июня. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали его по подозрению в даче взяток. Вместе с коммерсантом были задержаны бывший исполнительный директор Сбера Роман Лихопуд и его коллеге Оксана Малышко. Банкиров обвинили в получении взяток. Они также находятся в СИЗО.
По версии следствия, Вахатов платил Лихопуду и Малышко. Сумма подношений составила 13,7 млн рублей. За это банкиры помогли бизнесмену открыть кредит на сумму в 1,5 млрд рублей. Деньги предназначались на строительство гостиничного комплекса на берегу заповедного озера. Также Лихопуд и Малышко скрыли от банка сведения о судимости Вахатова.
