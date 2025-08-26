В Перми работник погиб после взрыва на промплощадке

Государственная инспекция труда по Пермскому краю проводит проверку по факту группового несчастного случая, произошедшего с сотрудниками ООО «Транстрейд». Компания специализируется на оказании вспомогательных услуг в сфере железнодорожного транспорта.
«19 августа на промплощадке во время подготовки железнодорожных цистерн к плановому ремонту произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента трое работников получили тяжелые термические ожоги и были госпитализированы. Один из пострадавших впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в своем telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о текущем состоянии выживших работников. Там уточнили агентству, что пострадавших было четверо. Трое на сегодняшний день продолжают лечение и находятся в тяжелом состоянии, один — скончался.
В ходе проверки выяснилось, что работники были допущены к исполнению своих обязанностей без прохождения обязательного обучения по охране труда. Кроме того, на рабочих местах не проводилась специальная оценка условий труда. За выявленные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц.
