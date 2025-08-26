В Перми работник погиб после взрыва на промплощадке

Инспекция расследует гибель работника после взрыва на промплощадке в Перми
Работники получили тяжелые термические ожоги. Один из них скончался
Работники получили тяжелые термические ожоги. Один из них скончался

Государственная инспекция труда по Пермскому краю проводит проверку по факту группового несчастного случая, произошедшего с сотрудниками ООО «Транстрейд». Компания специализируется на оказании вспомогательных услуг в сфере железнодорожного транспорта. 

«19 августа на промплощадке во время подготовки железнодорожных цистерн к плановому ремонту произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента трое работников получили тяжелые термические ожоги и были госпитализированы. Один из пострадавших впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в своем telegram-канале. 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о текущем состоянии выживших работников. Там уточнили агентству, что пострадавших было четверо. Трое на сегодняшний день продолжают лечение и находятся в тяжелом состоянии, один — скончался. 

В ходе проверки выяснилось, что работники были допущены к исполнению своих обязанностей без прохождения обязательного обучения по охране труда. Кроме того, на рабочих местах не проводилась специальная оценка условий труда. За выявленные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц.

