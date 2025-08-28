Свердловские школьники и студенты будут бесплатно ездить в транспорте

Бесплатным проезд в общественном транспорте для школьников и студентов сделают не только в Екатеринбурге, но и в остальных городах Свердловской области, где есть муниципальный транспорт. О работе над льготой рассказал врио губернатора Денис Паслер в ходе пленарного заседания педагогического совещания работников образования, передает корреспондент URA.RU.
«В городе это [бесплатный проезд] сделать проще в силу того, что они перевелись на брутто-контракты. С точки зрения учета и возможностей выдачи, это все реально, и я думаю, достаточно быстро должны справиться. Но город — это только один город, а область — она большая. Поэтому, конечно же, мы обязательно с главами продолжим. Задание на этой неделе уже дано. Наша задача — такую систему сделать во всей области, во всех городах, где есть муниципальный транспорт», — сказал Паслер.
Накануне Паслер обратился к мэру Алексею Орлову с предложением с 1 сентября навсегда сделать бесплатным проезд для школьников и студентов Екатеринбурга. Инициативу поддержали. Мера поддержки коснется ребят в возрасте от 7 до 18 лет.
Вместе с этим в первый день осени для подростков введут проездной билет в метро. Он будет стоить 200 рублей, а действовать целый месяц.
