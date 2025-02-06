Валиеву просят вернуть медали: почему олимпийская чемпионка должна отказаться от наград

Фигуристка Камила Валиева должна вернуть медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что наличие запрещенных веществ у фигуристки делает возвращение медалей обязательным.
«Соглашусь, что Валиевой нужно вернуть медали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы», — отметила Журова, ее слова приводит Sport24.
Также спортивный журналист Дмитрий Губерниев выразил мнение о важности соблюдения решений Спортивного арбитражного суда. По его словам, несмотря на то что некоторые спортсмены удерживают награды после дисквалификации, закон требует их возврата, если спортсмен согласен с решением суда.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что российской фигуристке Камиле Валиевой не следует торопиться с возвращением медалей, так как с ней поступили несправедливо. Российский фигурист Алексей Ягудин высказался о провокации украинцев в адрес Валиевой. «Это самая настоящая мерзость и позорище!» — заявил он в интервью «Спорт-экспрессу». Также фигуристку поддержали многие другие спортсмены.
Скандал разгорелся во время Олимпийских игр 2022 года, которые проходили в Китае. Камила Валиева завоевала золото в командном зачете по фигурному катанию. После победы последовало сообщение от Международного олимпийского комитета о том, что Валиева не прошла допинг-контроль во время чемпионата России по фигурному катанию в декабре 2021 года. Анализы показали наличие в ее организме триметазидина.
В январе 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение о том, что нарушение допинговых правил фигуристкой было неумышленным. В результате были аннулированы ее результаты на чемпионате России 2022 года. Позднее, 29 января 2024 года, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о четырехлетней дисквалификации Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года. Согласно документам суда, спортсменке не удалось убедительно доказать, что она не употребляла запрещенные препараты сознательно.
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