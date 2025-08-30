Полиция вышла на след убийцы Парубия

Полицейские во Львове вышли на след убийцы бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия — он был застрелен в голову сегодня. Также в городе начали спецоперацию «Сирена» для установления личности злоумышленника и его задержания. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дела.
«Полиция вышла на след киллера, застрелившего экс-спикера ВР Парубия», — заявили источники «РБК-Украина». Кроме того, по данным офиса генпрокурора Украины, во Львове стартовала операция «Сирена» — с помощью нее планируют задержать подозреваемого в убийстве.
По факту убийства возбуждено досудебное производство. Подробно о трагедии — в материале URA.RU.
Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а с апреля 2016 года по август 2019 года был спикером в Верховной раде. По данным зарубежных аналитиков, Парубий принимал активное участие в госперевороте в стране в 2014 году и, как утверждается, координировал действия снайперов на Майдане. Кроме того, ему вменялась причастность к поджогу одесского Дома профсоюзов 2 мая того же года. Помимо прочего, с ноября 2018 года Андрей Парубий включен в санкционный список РФ.
