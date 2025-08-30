Возле Пика Победы установят табличку памяти пермской альпинистки Наговициной

Табличку в память о пермской альпинистке Наталье Наговициной установят в базовом лагере на Пике Победы. Об этом сообщила глава «Ак-Сай Трэвел» Елена Калашникова. Компания выступала организатором восхождения.
«В базовом лагере есть мемориальный камень, где устанавливаются таблички в память о погибших альпинистах. Там появится — и в память о Наговициной», — пояснила собеседница портала aif.ru. Высота, куда вмонтируют плиту, будет зависеть от родственников пермячки и тех, кто будет подниматься на пик, добавила Калашникова.
URA.RU уже рассказывало, что 12 августа во время спуска с Пика Победы Наговицына сломала ногу. В ходе спасательных работ погиб итальянский альпинист Лука Синигалья, также травмы получили сотрудники спасательной службы и два пилота вертолета, который совершил аварийную посадку.
Позже было объявлено о завершении поисково-спасательной операции. Пермская альпинистка до сих пор числится в списках пропавших без вести.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!