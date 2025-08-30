ГИС-центр ПГНИУ: самый опасный смерч из трех прошел в стороне от Суксуна

На территории Прикамья в Суксунском округе 18 августа зафиксировали сразу три смерча — самый опасный прошел в стороне от населенных пунктов. Об этом сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
«В окрестностях Суксуна наблюдался не один смерч, а три. Первый с интенсивностью F1 прошел через населенный пункт, повредив дома и линии связи. Более разрушительный смерч F2 и еще один более слабый образовались в лесном массиве на востоке муниципалитета», — указано в telegram-канале центра.
Два других смерча, не навредивших жителям Суксуна, смели порядка 25 га леса. По данным специалистов, для Пермского края подобные природные явления — не такая уж и редкость.
URA.RU подробно рассказывало о разбушевавшейся стихии. В тот день шквалистый ветер уничтожал кровли домов, обрывал ЛЭП и валил деревья на автомобили. Поселок временно остался без электроснабжения. Окружным властям поручено ликвидировать последствия смерча до наступления холодов.
