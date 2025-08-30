30 августа 2025

ГИС-центр ПГНИУ: самый опасный смерч из трех прошел в стороне от Суксуна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полную хронологию событий восстановили по снимкам со спутника
Полную хронологию событий восстановили по снимкам со спутника Фото:
новость из сюжета
Смерч в Суксуне Пермского края

На территории Прикамья в Суксунском округе 18 августа зафиксировали сразу три смерча — самый опасный прошел в стороне от населенных пунктов. Об этом сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«В окрестностях Суксуна наблюдался не один смерч, а три. Первый с интенсивностью F1 прошел через населенный пункт, повредив дома и линии связи. Более разрушительный смерч F2 и еще один более слабый образовались в лесном массиве на востоке муниципалитета», — указано в telegram-канале центра.

Два других смерча, не навредивших жителям Суксуна, смели порядка 25 га леса. По данным специалистов, для Пермского края подобные природные явления — не такая уж и редкость.

URA.RU подробно рассказывало о разбушевавшейся стихии. В тот день шквалистый ветер уничтожал кровли домов, обрывал ЛЭП и валил деревья на автомобили. Поселок временно остался без электроснабжения. Окружным властям поручено ликвидировать последствия смерча до наступления холодов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Прикамья в Суксунском округе 18 августа зафиксировали сразу три смерча — самый опасный прошел в стороне от населенных пунктов. Об этом сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. «В окрестностях Суксуна наблюдался не один смерч, а три. Первый с интенсивностью F1 прошел через населенный пункт, повредив дома и линии связи. Более разрушительный смерч F2 и еще один более слабый образовались в лесном массиве на востоке муниципалитета», — указано в telegram-канале центра. Два других смерча, не навредивших жителям Суксуна, смели порядка 25 га леса. По данным специалистов, для Пермского края подобные природные явления — не такая уж и редкость. URA.RU подробно рассказывало о разбушевавшейся стихии. В тот день шквалистый ветер уничтожал кровли домов, обрывал ЛЭП и валил деревья на автомобили. Поселок временно остался без электроснабжения. Окружным властям поручено ликвидировать последствия смерча до наступления холодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...