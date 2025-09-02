Путин ответил Фицо на вопрос о возможном членстве Украины в ЕС

Москва никогда не выступала против возможного членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
«Что касается членства Украины в ЕС, мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ. Причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе», — заявил президент РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее в Пекине началась встреча Путина и Фицо. На место выехали представители агентства Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Фицо спросил у российского коллеги разрешение на передачу его послания лидерам ЕС. Он также пообещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским острый вопрос нефтепровода «Дружба».
