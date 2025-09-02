В Пекине лидеры России и Китая обсудили урегулирование украинского конфликта. Но прогнозируемой многими экспертами «Ялты-2» не состоялось — Владимир Путин и Си Цзиньпин общались без участия американского лидера Дональда Трампа. Впрочем, это не значит, что они ограничились только двусторонними отношениями. Аналитики считают, что завершение конфликта на Украине стало одной из ключевых сложных тем в переговорах. У Путина и Си есть свое видение нового миропорядка, которое и будет предложено Трампу.
Переговоры Путина и Си состоялись в Доме народных собраний, что на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где уже завтра состоится крупнейший военный парад, посвященный 80-летию победы китайского народа в войне с японскими оккупантами и окончанию Второй мировой войны. По словам Си Цзиньпина, то, что лидеры обмениваются такими визитами в памятные исторические даты (9 Мая и 3 сентября), «стало доброй традицией отношений».
«Это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН, показывает твердую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой и ее исторической правды», — отметил Си.
Китай, заверил лидер КНР, и Россия «с решимостью добиваются плодотворных результатов в сотрудничестве». И будут это делать дальше для продвижения «более справедливой, рациональной системы глобального управления».
Ожидания у Путина от военного парада, который состоится уже завтра, 3 сентября, судя по всему, большие. «Вы сказали, что может быть и дождь. Но я уверен, что это не омрачит нашего праздничного настроения, а китайские вооруженные силы с присущим им обычным блеском проведут это праздничное, торжественное мероприятие, — сказал российский лидер. —
Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем».
Столы, за которыми сидели напротив друг друга Путин и Си разделяли вазы с сиреневыми орхидеями. На языке цветов это — символ власти, восхищение, уважение и достоинство. Отметим, что в мае 2024 года китайцы в своем дипломатическом фэн-шуй использовали антуриумы — символ гостеприимства и изобилия. В КНР верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль.
Разговор лидеров продолжился в личной резиденции Си Цзиньпина «Чжуннаньхай». Там Путин и Си прогулялись и пообщались за чашкой чая в узком кругу. С Путиным были глава МИД Сергей Лавров, замглавы АП РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. По итогам российско-китайских переговоров было подписано 20 документов, касающихся двустороннего сотрудничества.
Сегодняшняя встреча Путина и Си состоялась, спустя 2,5 недели после российско-американского саммита на Аляске. Накануне помощник президента Юрий Ушаков говорил, что лидеры еще до официальных переговоров затронули в своем общении украинскую тему. Примечательно, что Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом позвонил Си Цзиньпину, как и другим лидерам стран ШОС и БРИКС. Но он не сделал этого после возвращения из Анкориджа, хотя остальным лидерам вновь по телефону рассказал об итогах своего разговора с Трампом.
Нельзя исключать, что Путин хотел поделиться с Си Цзиньпином как раз информацией, которую не следует озвучивать даже по защищенной линии связи. Лучшей возможности для этого, чем встреча с глазу на глаз, не придумаешь. Причем об Украине лидеры успели поговорить и в кулуарах саммита ШОС, который накануне завершился в Тяньцзине.
Об роли Китая в процессе урегулирования конфликта на Украине за последние 2,5 недели в публичном поле было сказано достаточно много. Различные СМИ, ссылаясь на «достоверные источники», писали даже о готовности Китая отправить своих миротворцев на Украину в рамках гарантий безопасности. В этом информационном массиве больше доверия вызывает, пожалуй, одно: Россия настаивает, чтобы Китай выступил одним из гарантов безопасности в мирной сделке, а Украина и Запад — против этого.
Это требование РФ замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин называет «реверансом в сторону Пекина, который поддерживал Москву по ряду вопросов». «Россия подчеркивает международное влияние КНР, это может быть капитализировано властями Китая, — полагает эксперт. –
Китай в последние годы стремится усилить свои геополитические позиции. Уже ни у кого нет сомнений в том, что Пекин – второй полюс глобальной экономики. Однако относительно геополитического могущества есть вопросы».
По мнению руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, гипотетически Китай действительно мог бы выступить одним из гарантов безопасности, но как это будет выглядеть в реальности — представить сложно. «Китаю, с одной стороны, выгодно снискать лавры миротворца, которые хочет на себя навесить Дональд Трамп, хочет участвовать во всех главных геополитических процессах планеты, а украинский конфликт — номер один из главных мировых событий на протяжении уже нескольких лет.
Россия принимает эти усилия, потому что нам нужна поддержка на международной арене: в противном случае наш голос будет звучать одиноко. Но пока я не вижу никаких перспектив того, что наши упертые оппоненты дадут Китаю место в ряду гарантов», — говорит политолог.
Военный эксперт, историк Юрий Кнутов полагает, что России важно, чтобы Китай выступил одним из гарантов безопасности, поскольку кредит доверия Западу давно исчерпан. С 2014 года были «Минск — 1», «Минск — 2», «стамбульские договоренности», но все они сорваны из-за прямого вмешательств Запада.
«Если Китай выступит гарантом мирной сделки, это будет справедливым соглашением — интересы России будут учтены, — убежден Кнутов. — Конечно, такой расклад совсем не устраивает Запад, который уже спланировал ввод войск на Украину, накачивание ВСУ оружием, строительство новых оружейных заводов — одним словом, превращение Украины в милитаризованное государство, которое в любой момент сможет начать против нас боевые действия под прикрытием провокаций типа Бучи или малазийского Боинга. В результате все договоренности рухнут.
А если гарантом интересов безопасности России будет выступать Китай, это позволит нам обратиться к нему за помощью, вплоть до отправки китайских военных на Украину. Конечно, такая перспектива бесит Зеленского и западных политиков».
Кнутов не согласен с расхожим мнением о том, что Китай не заинтересован в том, чтобы участвовать в роли гаранта безопасности. В Пекине прекрасно понимают, что США делают все, чтобы разорвать союз России и Китая, который, в общем-то, еще больше и укрепился благодаря недальновидности прежней американской администрации и европейских политиков. «Поэтому Китай заинтересован в том, чтобы сохранять с нами хорошие отношения, в том числе в вопросах, связанных с гарантиями безопасности.
Ведь мы понимаем, что как бы Китай ни пытался сохранять нейтралитет, но в случае агрессии против него, Россия с ее огромным ядерным потенциалом тоже сможет подставить плечо», — убежден Кнутов.
По мнению политолога Родионова, Китай наблюдает за тем, как развивается ситуация вокруг России из-за Украины, перенимает опыт, так как очевидно, что после завершения этого конфликта, США переключатся на саму Поднебесную. Лидеры России и Китая это понимают, поэтому наверняка продумывают стратегию «обороны». «Скорее всего, такая стратегия появилась еще раньше, потому что и Путин, и Си понимали, что конфликт на Украине будет, и что Китай будет следующим. Другой вопрос, что ситуация меняется с колес. Поэтому в эту стратегию лидерам нужно вносить коррективы», — объяснил Родионов.
