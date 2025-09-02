Сдавшийся властям челябинский экс-замгубернатора запросил допэкспертизу по делу

Вернувшийся в Россию после семи лет розыска по делу о мошенничестве бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев настаивает на еще одной экспертизе. Как сообщил URA.RU адвокат экс-чиновника Филипп Кузьмин, есть вероятность, что сумма ущерба, причиненного преступлением, рассчитана неверно.
«По нашему мнению, эксперт при проведении в 2018 году оценочной экспертизы допустил ряд существенных нарушений по методике, механизму сбора и исследования объектов. В результате чего неверно определил размер вреда, причиненного преступлением. Мы заявили ходатайство о назначении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении», — сообщил URA.RU Кузьмин.
Говоря о самочувствии Уфимцева, адвокат отметил, что он чувствует себя нормально, насколько это возможно в условиях изоляции. С ним проводят следственные мероприятия: после возвращения в Россию экс-чиновника уже трижды допросили в качестве обвиняемого. Вину в совершении преступления Уфимцев не признал.
Информация о задержании Уфимцева появилась 20 августа. Он добровольно прилетел в Россию и сдался правоохранительным органом. Источники из близкого окружения экс-чиновника говорили, что он устал скрываться. Но по словам адвоката Кузьмина, Уфимцев вернулся на родину, чтобы помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации, установить истину по делу.
Уфимцева обвиняют в мошенничестве. Дело касается строительства на берегу заповедного озера Увильды. Предварительно, земля предназначалась для возведения детского оздоровительного лагеря, но в итоге берег усеяли коттеджами для VIP.
По делу были задержаны два бывших руководителя управления культуры мэрии Челябинска Андрей Григорьев и Дмитрий Назаров, экс-глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, и экс-сотрудник минэкологии региона Илья Пруцких. Дело в отношении их прекратили в связи с истечением срока давности. Валишин стал единственным, кто получил условный срок. Уфимцев же в 2018 году покинул Россию и семь лет находился в международном розыске.
