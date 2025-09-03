Лидеру ОПГ челябинских дорожников разрешили заниматься бизнесом после отсидки

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске исключил из приговора допнаказание лидеру ОПГ, наживающейся на строительстве дорог, Нверу Колозяну. После срока в колонии он сможет вернуться к исполнению функций в коммерческих организациях, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Исключено указание на назначение дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. В остальной части приговор оставлен без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Силовики начали громить группировку в конце 2023 года. Первыми, кого задержали по делу о хищении бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», были задержаны отец и сын Колозяны, Илья Иноземцев (заместитель Колозяна — прим . URA.RU), бывший специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов и экс-глава отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергей Васильчишин. Предварительно, дорожники платили сотрудникам надзорных органов за принятие невыполненных работ и предупреждение о проверках.
После в деле появились новые фигуранты: были задержаны начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов (теперь уже бывший начальник — прим. URA.RU), местный решала Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев.
На сегодняшний день почти всем участникам ОПГ вынесли приговор. Колозян-старший получил пять лет колонии строгого режима, его сын Гарник отделался полутора годами колонии общего режима, Галлямов осужден на шесть лет «строгача», Степанову, Васильчишину и Иноземцеву присудили условный срок. По Шиляеву и Свиридову продолжаются суды.
