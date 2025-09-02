Сегодня в Доме народных собраний состоялась трехсторонняя встреча глав РФ, Китая и Монголии. В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз. По данным телеканала «Россия 24» в ходе беседы лидеры обсудили совместные проекты, способы углубления сотрудничества и торжественный парад в честь 80-летия Победы.
Также в Пекине прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином с участием расширенных делегаций обеих стран. Диалог прошел в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и японской оккупации. В рамках всех этапов бесед российским журналистам раздали книги, написанные китайским лидером. Лидеры продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая. Подробно о том, что говорил каждый из глав государств, — в материале URA.RU.
Состав российской делегации на трехсторонних переговорах
В переговорах от российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также его помощник и пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков. Кроме того, в Доме народных собраний присутствовал посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, а также главы ПАО «Газпром» и «Роснефть» — Алексей Миллер и Игорь Сечин.
В Кремле подчеркнули, что прошедшая трехсторонняя встреча проводилась впервые за долгое время. В связи с этим лидеры стран планировали подвести итоги работы, выполненной в этом формате за последние три года, а также определить конкретные направления для дальнейшего сотрудничества.
О чем говорил Путин на встрече
Перспективы сотрудничества трех стран
Президент РФ заявил о приверженности страны развитию сотрудничества с Китаем и Монголией. Москва искренне стремится к всестороннему укреплению взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений как с обеими государствами. Владимир Путин подчеркнул, что успешное трехстороннее партнерство должно наполняться новым содержанием и приобретать дополнительные направления развития.
Российский лидер ранее сообщал о намерении рассмотреть в ходе беседы планы по сотрудничеству на ближайшую и среднесрочную перспективы. Он также выражал уверенность в том, что переговоры пройдут в традиционно открытой и содержательной атмосфере.
"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки. <...> У трех наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей", — сказал Владимир Путин на встрече. Его слова передает телеканал "Россия 24".
Путин оценил текущую глубину стратегического партнерства с КНР
Интенсивный характер диалога между Москвой и Пекином свидетельствует о глубине их стратегического партнерства, уточнил российский лидер. Он особо выделил, что столь тесное взаимодействие наглядно иллюстрирует стратегическую природу российско-китайских отношений, достигших беспрецедентно высокого уровня развития. В качестве примера он привел майский визит Си Цзиньпина в Россию и их совместное участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ также напомнил, что в стране высоко ценят опыт сотрудничества с Китаем, сложившийся как в 1930-е годы, так и в 1945 году. Он отметил, что память о военном братстве, взаимном доверии, поддержке и твердости в защите общих интересов легла в основу нынешних комплексного партнерства и стратегического взаимодействия.
«Если мы будем всегда вместе тогда, мы остаемся вместе и сейчас», — подчеркнул российский лидер. Он поблагодарил власти официального Пекина за приглашение и выразил уверенность в том, что предстоящие двусторонние переговоры по актуальным вопросам сотрудничества пройдут на самом высоком уровне.
Заявления о предстоящем параде Победы
Владимир Путин уверен, что прогнозируемый на 3 сентября в Пекине дождь не омрачит праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Торжества пройдут на высшем уровне, а китайская армия достойно проведет парад.
Российский президент также отметил особое значение решения совместно отмечать юбилей Победы — как 10 лет назад, в 2015 году, так и сегодня — в Москве и Пекине. По его мнению, это показатель уважения к подвигу народов РФ КНР в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли обеих стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах боевых действий.
"[Это] свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем", — отметил Путин.
Путин положительно оценил прием в Пекине
Президент РФ подчеркнул, что делегацию страны традиционно тепло и радушно принимают в Китае. В Большом восточном зале Дома народных собраний, где прошли переговоры, для российских участников была организована чайная церемония. Также каждому члену делегации подали тарелку с четырьмя пирожными — по одному из десертов были сделаны в виде розового лотоса.
"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации", — сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.
Главные заявления Си Цзиньпина
Трехстороннее сотрудничество укрепило различные сферы деятельности стран
В КНР намерены укреплять политическое взаимное доверие с РФ и Монголией, заявил Си Цзиньпин. По его словам, три страны готовы способствовать развитию политического доверия, сохранять первоначальные цели партнерства, преодолевать внешние препятствия и совместными усилиями обеспечивать качественный прогресс в реализации трехстороннего сотрудничества.
"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды. Успешно реализуется среднесрочная дорожная карта трехстороннего сотрудничества, неуклонно растет трехсторонний товарооборот, последовательно углубляется торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", — отметил Си Цзиньпин.
Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов, а журналистам раздали книги главы КНР
Кроме того, российско-китайская делегация по итогам трех- и двусторонних переговоров в Пекине подписала более 20 документов о сотрудничестве, передает Центральное ТВ КНР. Отмечается, что упоминаний об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином украинского кризиса или недавнего саммита на Аляске в опубликованных в СМИ заявлениях нет.
Помимо прочего, в ходе всех этапов встреч журналиста из РФ раздали книги авторства китайского лидера. Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, находящаяся в составе кремлевского пула. Все книги переведены на русский язык.
Результаты программы экономического коридора
Реализация совместных проектов в рамках программы по формированию экономического коридора придала новое ускорение сотрудничеству трех стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что ключевые инициативы по созданию экономического коридора Китай—Монголия—Россия стали значимым стимулом для развития партнерских отношений. По словам председателя, китайская сторона высоко оценивает достигнутые успехи.
Что Си Цзиньпин сказал о предстоящем параде
«Мой давний друг. Я очень рад видеть вас снова в Пекине. Завтра Путин, господин президент, а также со странами-представителями ШОС (Шанхайской Организации Сотрудничества — прим. URA.RU), будем торжественно отмечать победу над Японий. Китай и Россия — основные страны, кто внес значительный вклад в Победу», — подчеркнул Си Цзиньпин. Он также отметил, что совместное участие лидеров двух стран в памятных церемониях, посвященных окончанию Второй мировой войны, стало традиционной частью двусторонних отношений.
"[Это] убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России, как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН, показывает твердую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и ее исторической правды", — отметил китайский лидер. В ходе встречи с Си Цзиньпин также выразил радость по поводу визита российского лидера в Пекин.
Китай вместе с РФ готов защищать равенство в мире и поддерживать процветание
Председатель КНР в ходе встречи подчеркнул, что страна намерена совместно с Москвой поддерживать развитие обеих народов и отстаивать принципы международной справедливости. По его словам, Пекин решительно настроен в сотрудничестве с РФ оказывать взаимную поддержку на пути национального развития и процветания, твердо защищать международное равенство и справедливость, а также способствовать формированию более рациональной системы глобального управления.
Российско-китайские отношения — пример для других стран
Си Цзиньпин также отметил, что отношения Китая и Росси успешно прошли проверку современными геополитическими вызовами и являются примером для других стран. Двусторонние связи служат образцом межгосударственного взаимодействия, устойчивого добрососедства, дружбы, всестороннего стратегического партнерства, а также взаимовыгодного сотрудничества и обоюдной выгоды.
О чем заявил Хурэлсух
Развитие сотрудничества во всех сферах
По его словам, Улан-Батор последовательно работает над развитием как двусторонних, так и трехсторонних отношений со своими ближайшими соседями и ключевыми стратегическими партнерами — Москвой и Пекином — во всех сферах сотрудничества. Также в Монголии уделяют внимание расширению взаимовыгодного партнерства, подчеркнул президент Ухнаагийн Хурэлсух в ходе встречи.
"Монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля", — заявил он.
Историческая значимость трехсторонней встречи и сохранение событий прошлого
Монгольский лидер отметил единство народов Монголии, России и Китая в стремлении сохранить историческую правду о событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что прошедшие переговоры приобретают особую историческую значимость, поскольку проходят в период празднования Великой общей Победы.
«Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны», — сказал Ухнаагийн Хурэлсух.
