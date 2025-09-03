Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и отправился во Владивосток. Оперативную информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток», — сообщила пресс-служба Кремля. На церемонии прощания в пекинском аэропорту Шоуду российского лидера сопровождали министр иностранных дел КНР Ван И и посол России в Китае Игорь Моргулов.
Глава РФ находится с рабочим визитом в КНР с 31 августа по 3 сентября. За время поездки Путин принял участие в саммите ШОС, провел трехсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии, а также посетил памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
В ходе своего визита в Китайскую Народную Республику президент России Владимир Путин провел несколько двусторонних переговоров. Среди его собеседников были премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Последней встречей стали переговоры с президентом Вьетнама.
После прошла итоговая пресс-конференция президента. Президент подвел итоги своего визита в Китай и ответил на вопросы представителей СМИ.
Общаясь с журналистами, Путин выразил удовлетворение как итогами, так и рабочей атмосферой саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, формат длительной поездки предоставил возможность детально обсудить важнейшие вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином и руководителями других стран в доверительной и неофициальной обстановке.
