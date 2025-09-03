Путин остался доволен дружеской атмосферой на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин остался доволен атмосферой и результатами саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Китае. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита, передает пресс-служба Кремля. По словам Путина, многодневный формат поездки позволил обсудить ключевые вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами в неформальной и дружеской обстановке.

«Такой [длительный] формат работы позволяет поговорить не только за столом переговоров, но и, что самое главное, в неформальной обстановке многократно встретиться, и в уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет всем интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось», — отметил президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По его словам, организация позволила сосредоточиться на ключевых вопросах, а также избежать лишних перемещений между мероприятиями. Российский лидер отдельно выделил принятые на саммите документы, которые, по его словам, направлены на будущее. Он также отметил, что за четыре дня пребывания в Китае не произошло ни одного инцидента, который можно было бы охарактеризовать как проявление конфронтации.

Глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа. Во время своего визита Путин принял участие в саммите ШОС, а также провел трехсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии.

Ранее прошла итоговая пресс-конференция президента. Президент подвел итоги своего визита в Китай и ответил на вопросы представителей СМИ. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

