В Минстрое объяснили смысл повышения тарифов на ЖКУ

Плановая индексация тарифов на ЖКУ необходима для обеспечения финансовой стабильности и развития инфраструктуры коммунальных услуг. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).
«Планомерная и разумно обоснованная индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг и направлена, в том числе, на развитие инфраструктуры городского хозяйства с учетом затрат на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.
В Минстрое пояснили, что индексация осуществляется в пределах уровня инфляции и учитывает рост цен на ресурсы, такие как газ, уголь и электроэнергия, которые составляют значительную часть расходов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Например, в тарифах на тепло более 60% составляет стоимость ресурсов, а в водоснабжении — расходы на электричество для работы насосов.
В Минстрое напомнили, что контроль за соблюдением предельных индексов осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с органами государственной власти субъектов РФ. В случае выявления необоснованного завышения тарифов она может их скорректировать или вовсе отменить. Кроме того, в ведомстве отметили, что для граждан сохраняются меры социальной поддержки: субсидии на оплату ЖКУ получают около двух миллионов семей, компенсации предоставляются многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам и другим категориям получателей. Максимально допустимая доля расходов семьи на оплату ЖКУ в среднем по стране составляет 22%, регионы вправе устанавливать свои нормативы с учетом местных особенностей.
С 1 июля 2025 года в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся в среднем на 11,9%. Это затронет основные услуги, такие как отопление, водоснабжение, водоотведение, газ и электроэнергию, а также услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Рост цен будет варьироваться по регионам. Подробнее о том, как сэкономить на оплате коммуналки — в материале URA.RU.
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