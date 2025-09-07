Какие сигналы дал Кухарук политэлите ХМАО сентябрьской реформой кабмина

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 8 сентября провел крупнейшую серию перестановок с момента обновления окружного правительства в октябре 2024 года. Он усилил сразу трех своих заместителей, приехавших вслед за ним из Тюмени — Наталью Огородникову, Елену Майер и Ирину Чудову, а также повысил до статуса замгубернатора директора департамента имущества Светлану Петрик. Что означают эти реформы и какие месседжи глава региона направил югорским политэлитам — в материале URA.RU.
«Усиление Огородниковой, Майер и Чудовой вполне ожидаемы и прогнозируемы. Тройка замов фактически доказала Кухаруку свою эффективность. Новые полномочия говорят о том, что кредит доверия эта тройка оправдала с лихвой», — считает источник в окружном правительстве.
Инвестиционный блок
Практически сразу после нашумевшей отставки экс-замгубернатора Сергея Афанасьева, курировавшего департамент экономического развития, появилась информация о возможном сокращении его ставки заместителя главы региона. Перед его уходом у Кухарука было 14 заместителей. «Несмотря на формулировку „уход по собственному желанию“, источники в кабмине говорили, что истинные причины отставки Афанасьева кроются в недостаточной эффективности экономического блока. Кроме того, были вопросы и у представителей бизнеса, которые неоднократно заявляли о том, что представленные депэкономом меры поддержки не работают», — пояснил собеседник агентства.
За год работы Афанасьева при новом губернаторе вскрылся ворох проблем на крупных предприятиях, которыми владеет округ. А руководители, которые возглавили их (и считались креатурами Афанасьева и его куратора, первого замгубернатора Алексея Забозлаева), уходили в отставку. Самым знаковым был кейс главы Ханты-Мансийского рыбокомбината Алексея Федяева, который стал фигурантом уголовного дела.
Куратор промблока Наталья Огородникова на протяжении года погружалась в аудит подведомственных учреждений и подконтрольных ей ведомств. «Она получила контроль над ключевыми инвестиционными сферами — промышленностью, туризмом. Кроме того, постепенно она начала собирать свою собственную команду. Например, пригласила в Югру вице-президента тюменского „Запсибкомбанка“ Марину Андрееву, которая расширила полномочия „Фонда развития Югры“ в части инвестиций и работы с банковским сектором», — пояснил источник. По словам собеседника, слияние экономического и промышленного блоков под началом Огородниковой было вопросом времени. Первый замгубернатора Забозлаев, наоборот, ослабил позиции. Если при предыдущем губернаторе он курировал и экономический, и промышленный блоки, то теперь в его ведении остаются департаменты труда и недропользования, а также Природнадзор ХМАО.
Усиление социально-культурного блока
Елена Майер, заместитель губернатора Югры и куратор спорта, культуры и образования, зарекомендовала себя на этом посту. Она проводит масштабные реформы в подведомственных направлениях. У нее за плечами уже успешный опыт проведения крупных масштабных событий — кинофестиваль «Дух огня», Кубок защитников Отечества, мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она продолжает проводить зачистку токсичных кадров, доставшихся ей по наследству от предшественницы на этом посту.
В самом начале покинули свои пост члены скандально известного клана экс-директора «Центра ремесел» Ольги Бубновене, на которую жаловались сотрудники. Бубновене умудрилась трудоустроить к себе в подвед обеих дочерей и внука.
Благодаря вмешательству Елены Майер пост директора ДШИ № 1 Нижневартовска покинула Ирина Чижевская. Она считалась непотопляемой фигурой: сохраняла должность после череды скандалов, а недовольные её подчиненные становились фигурантами уголовных дел. Поддержку Чижевской оказывала предшественница Майер Елена Шумакова, входившая в ближний круг экс-губернатора Натальи Комаровой. Однако инцидент с пирогом, выбитым из рук девочки, поздравлявшей преподавателя, стал последней каплей. После этого Чижевская лишилась поста.
Аппарат губернатора
Структурное подразделение правительства Югры при экс-губернаторе Комаровой считалось вотчиной ее всесильного зама Анатолия Уткина. Однако новый глава региона Кухарук в октябре 2024 года серьезно ослабил его позиции, передав аппарат своему ближайшему заместителю еще по администрации Тюмени, мэром которой он был, — Ирине Чудовой. Тогда же она получила контроль над департаментом госслужбы (фактически, над всеми кадровыми назначениями) и представительством автономного округа в Москве.
После отставки Уткина Чудова получила дополнительные полномочия и отдел протокола губернатора. Таким образом, под её контроль перешла организация всех ключевых мероприятий руководства региона. В августе департаменты госимущества и административного обеспечения были временно переданы главному финансовому ревизору правительства — замгубернатора Андрею Пилипчуку. В ходе сентябрьской реформы контроль над департаментом административного обеспечения перешел Чудовой, которая фактически замкнула на себе эту сферу.
Политолог Александр Безделов отмечает, что глава региона начал оптимизацию структуры кабмина по образцу правительства Тюменской области. В соседнем регионе 12 заместителей, у которых в ведении не один, а три и более подразделений. Например, у заместителя по экономике Андрея Пантелеева под контролем пять департаментов: потребрынка и туризма, инвестполитики и господдержки предпринимательства, экономики, тарифной и ценовой политики, а также культуры.
В Югре почти все эти сферы сосредоточены в руках замгубернатора Натальи Огордниковой. «В Тюмени всю работу административного сектора, а именно аппарата и всего, что связано с аппаратной деятельностью, курирует всего один заместитель. В Югре долгое время эти полномочия распределялись между различными заместителями. Иногда их курировали два заместителя, иногда два заместителя и сам губернатор отдельно направление аппаратного сектора курировал. Сейчас это все приведено к единому стандарту. Весь аппарат курирует один заместитель. То же самое с экономикой. Полномочия были разбросаны по местным заместителям, и в конечном итоге они сошлись к одному», — отмечает Безделов.
Карьерная лестница для югорских управленцев
Контроль над другой бывшей структурой Уткина — департаментом госимущества — получила новый зам, которая ранее возглавляла департамент — Светлана Петрик. Ее назначение на пост заместителя главы региона свидетельствует о том, что и местные югорские чиновники, работавшие при Комаровой, могут получить повышение, если докажут свою эффективность. «Это знак, что не все так плохо для коренных югорцев, и результаты работы могут привести к укреплению и повышению в системе создаваемого Русланом Кухаруком правительства. Это на самом деле стандартизированный ход — главы департаментов имущественных отношений, как правило, являются заместителями губернатора, поскольку это очень мощный сегмент деятельности любого регионального правительства. И связан он с многими вопросами, в том числе и с земельными, которые чрезвычайно важны», — отметил Безделов.
