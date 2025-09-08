Завтра встретимся: губернатор Самарской области подключился к спорту Крида и Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в конфликт между музыкантом Егором Кридом и председателем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно из его telegram-канала.
«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но А сам?» — написал Федорищев в мессенджере. Теперь ему предстоит личная встреча с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, который публично поддержал Крида.
Федорищев 7 сентября опубликовал обращение к Егору Криду, в котором затронул тему конфликта между музыкантом и Мизулиной. Губернатор отметил, что уважает обе стороны, но считает необходимым объяснить артисту свою позицию. Он пригласил Крида посетить Самарскую область для личного разговора, чтобы «объяснить, почему он не прав». 8 сентября Федорищев разместил в своем telegram-канале скриншот поста Крида, где тот вместе с Умаром Кремлевым участвовал в крестном ходе в Москве. В комментарии к публикации губернатор обвинил музыканта в том, что тот «прикрывается друзьями и нашим святым крестным ходом». Он призвал Крида не торопиться с выводами и «прилететь» для откровенного разговора.
Спор между Мизулиной и Кридом начался после его выступления в «Лужниках», состоявшегося 30 августа. Общественный деятель охарактеризовала мероприятие как «голую вечеринку», сославшись на откровенные танцевальные сцены и поцелуй, произошедший на сцене. Впоследствии Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить возможные нарушения законодательства о защите несовершеннолетних. В ответ Егор Крид, а также некоторые другие артисты, публично отвергли обвинения в непристойном поведении.
