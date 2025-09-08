Год после инаугурации: топ решений Кухарука, которые изменили жизнь ХМАО

8 сентября исполнился год с момента инаугурации Руслана Кухарука на пост губернатора Югры. За это время в регионе запустили масштабные реформы — от изменения бюджетной политики и новой инвестиционной стратегии до поддержки оленеводов и программ реновации. Кухарук сделал ставку на открытость власти и внимание к малым территориям, что заметно изменило политическую и социальную повестку округа. Журналисты URA.RU собрали ключевые решения, которые определили первый год работы главы региона.
Открытость власти
Как и год назад, telegram-канал губернатора доступен для комментариев югорчан. Любой житель может написать главе региона о проблеме и получить обратную связь. Для сравнения, комментарии к публикациям его предшественницы Натальи Комаровой были отключены, а оставить негативные эмодзи под постом было нельзя. Кухарук же реагирует на дизлайки гораздо спокойнее, и оставил югорчанам возможность выражать несогласие. Правда, такие реакции к постам — редкость.
Бюджетная реформа
Кухарук изменил подход к формированию главного финансового документа региона еще в статусе врио. Объехав летом 2024 года все 22 муниципалитета Югры и получив обратную связь от мэров, он принял беспрецедентное решение — верстать бюджет, опираясь на запросы городов и районов. Таким образом, формируется целевое финансирование для каждого муниципалитета — где-то срочно нужно обновление дорог, а где-то построить новые школы. К каждой территории подходят индивидуально, что позволяет точнее ликвидировать «болевые точки» городов и районов.
Изменение подхода к инвестициям
Под запросы предпринимателей и жителей постепенно перестраивается инвестиционная политика региона. Бизнес и общественники, давно недовольные низкой эффективностью прежних мер поддержки, смогли достучаться до власти только после смены губернатора. В условиях санкций и проблем нефтяных компаний Югра перестает быть исключительно регионом, живущим за счет добычи углеводородов. Участие округа в крупных международных форумах уже принесло многомиллиардные контракты. Так, Кухарук отказался от продажи завода «Полярный кварц» (часть проекта «Урал промышленный — Урал полярный»), а позже появились инвесторы. «Глава региона намерен сохранить стратегические предприятия округа», — отметил инсайдер.
Беспрецедентные меры поддержки
Еще одним ключевым решением Кухарука стала поддержка оленеводов. По его поручению была закуплена новая техника для двух оленеводческих хозяйств в Арктической зоне ХМАО — Саранпаульского (Березовский район) и Казымского (Белоярский район). Оленеводам подняли зарплату. Были закуплены дроны и снегоходы для оленеводческих бригад. При прежнем губернаторе в хозяйствах жаловались на мизерные доходы и работу в ужасных условиях.
Новый омбудсмен
Коренное население Югры наконец получило уполномоченного, который будет бороться за их права. Новым омбудсменом КМНС стала экс-директор этнографического музея «Торум Маа» Людмила Алферова. Кухарук поддержал ее во время заседания окружной думы, на котором депутаты избрали нового уполномоченного, и пресек инсинуации конкурентов. «Я хочу, чтобы вы слышали, знали мою позицию. Этот человек, невзирая на свой жизненный путь, путь такой общественной нагрузки, должен объединить всех представителей этой категории», — заявил губернатор.
Поворот на запад
С приходом нового губернатора жители даже небольших муниципалитетов ощутили рост их значимости. Во-первых, Югра вошла в Арктическую зону России со своими преференциями и льготами. Во-вторых, снизилось влияние Восточной зоны — в том числе из-за санкций. Регион стал менее «самотлороцентричен», хотя Сургут и Нижневартовск по-прежнему сохраняют ключевые позиции.
ХМАО — это не только крупнейшие города плюс Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Кухарук уделяет внимание и Ураю, где родился и вырос, и Арктической зоне, и Советскому району с Югорском. «Поворот на запад» заметен: эти территории в повестке появляются едва ли не чаще, чем благополучная Восточная зона. На запросы жителей власти отвечают и развитием транспортной доступности — число субсидируемых рейсов из малых городов растет.
Сближение Югры и Тюмени
При экс-губернаторе Наталье Комаровой сравнение Тюмени и городов Югры не в их пользу могло сделать человека нерукопожатным. ХМАО держался обособленно, а тесные контакты сохранялись в основном между Тюменской областью и Ямалом. С приходом Руслана Кухарука сближение всех трех регионов стало заметным с первых дней. Губернатор регулярно участвует в крупных форумах, посещает юбилеи муниципалитетов соседних территорий и подчеркивает, что «тюменская матрешка» — это единая семья.
На практике это выражается и в транспорте: билеты на прямые авиарейсы из городов Югры в Тюмень стали доступнее, а впереди — новая дорога через Тавду, которая свяжет областную столицу с Кондинским районом. Указатели до Тюмени на югорских трассах появились уже в первые месяцы работы Кухарука.
КРТ как новый стандарт жизни югорчан
Как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Кухарук внедрял высокие стандарты застройки, еще будучи мэром Тюмени. Став губернатором Югры, он не снизил планку — было принято решение о запуске самой масштабной реновации за всю историю региона.
На месте ветхих двухэтажек в центре Ханты-Мансийска планируется застроить 33 гектара в створе улиц Мира, Строителей и Чехова. В Горноправдинске также обновят центральную часть, а в Сургуте вдобавок к ней программа комплексного развития территорий (КРТ) затронет еще два микрорайона — 43 и 27А. Благоустроят территорию возле больницы-долгостроя в Нижневартовске, а также обновить еще полтора квартала (33-й и часть В-5) на востоке города. Реновация затронет и Арктическую зону ХМАО — новый микрорайон появится в Березово.
Миллиарды на расселение авариек
Летом 2024 года, будучи в статусе врио губернатора, Кухарук анонсировал новую региональную программу расселения аварийного жилья. Она коснулась домов, получивших такой статус до 2022 года, в том числе и фенольных. Окружное правительство готово выделяет беспрецедентную сумму — порядка 80 миллиардов рублей, чтобы в течение 5 лет расселить 1,6 тысяч аварийных деревяшек. Новое жилье получат больше 36 тысяч человек.
Борьба с долгостроями
Едва получив назначение на пост тогда еще врио губернатора ХМАО, Кухарук заявил о намерении покончить с «любимым» развлечением югорских чиновников — строить объекты социальной инфраструктуры десятилетиями. Он сдержал обещание, данное жителям Восточной зоны Югры — многострадальная окружная больница в Нижневартовске была сдана в кратчайшие сроки и распахнула свои двери для жителей Восточной зоны и соседней Томской области (из находящегося неподалеку Стрежевого жителям ехать ближе, чем до столицы своего региона). НОКБ стала медицинским хабом для двух субъектов РФ. Ее строили по программе «Сотрудничество» тюменской «матрешки», и на возведение больницы ушло более 10 лет.
Отставки чиновников
С первых дней работы губернатор взял курс на обновление управленческой команды. В отставку ушли даже те, кого считали неприкосновенными: ставленница экс-губернатора Натальи Комаровой Елена Шумакова, куратор внутриполитического блока Алексей Шипилов (сейчас он — фигурант дела о взятке в 7,5 млн рублей), директор депздрава Алексей Добровольский и другие заметные фигуры в чиновничьей среде.
Самой заметной стала отставка мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, который за недолгое пребывание у власти потерял поддержку как жителей, так и местных политэлит. Нынешней осенью, в годовщину инаугурации, губернатор продолжил реформу: оптимизировал структуру правительства и перераспределил полномочия между заместителями. Впереди новый этап — в октябре истекают контракты у глав департаментов, и далеко не все они будут продлены.
