Шестеро на мандат: где будет самая жесткая конкуренция на челябинских выборах

За мандат депутата на местных выборах поборются от двух до шести кандидатов

24 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В среднем конкуренция на местных выборах составит четыре человека на депутатский мандат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На один мандат муниципального депутата в Челябинской области претендуют от двух до шести кандидатов. Это следует из информации о выдвижении на портале облизбиркома. До шести претендентов на мандат «Самая низкая конкуренция — чуть больше двух человек на место — наблюдается в Карталах (45 кандидатов на 20 мандатов) и в Локомотивном (29 кандидатов на 12 мандатов). Самая высокая конкуренция — шесть человек на место — в Златоусте (153 кандидата на 25 мандатов) и в Катав-Ивановском округе (82 претендента на 15 мандатов)», — следует из данных избиркома. Выше средней конкуренция в Южноуральске (112 кандидатов на 20 мест) и Копейске (122 кандидата на 25 мест), а также Брединском (75 на 16) и Верхнеуральском (89 на 20) муниципальных округах. Почти вдвое ниже конкуренция в Варненском (40 претендентов на 15 мандатов), Троицком (49 на 16) и Ашинском (77 на 25) муниципальных округах. Кто опоздал, тот не успел Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах завершено. В среднем по региону конкуренция на этапе выдвижения составила четыре кандидата на место. На 723 мандата претендуют 2 874 человек. По данным облизбиркома, из всех кандидатов 721 человек представляет «Единую Россию», 414 — «Справедливую Россию», 141 — КПРФ, 222 — ЛДПР, 428 — «Новых людей», двое — Партию пенсионеров, один — Партию социальной защиты, один кандидат — партию «Родина», двое — партию «Яблоко». Самовыдвиженцами стали 942 кандидата. Непарламентские выдвиженцы На местных выборах представлены не только системные, но и непарламентские партии. Кандидат от «Родины» 50-летний Виталий Прохоров выдвигается в горсобрание Кыштыма. При этом он действующий депутат собрания. Партия социальной защиты выдвинула кандидата в Еманжелинское собрание депутатов. Это дежурный по КПП ЗАО «Тракторострой» 46-летний Евгений Матвеев. «Яблоко» выдвинуло кандидатов в Миассе и Копейске. В Миассе от партии выдвинулась пенсионерка Валентина Комкова. Ранее она выдвигалась в депутаты заксобрания региона, однако количество собранных ею подписей оказалось недостаточным для регистрации. Теперь она пытается избраться в городские депутаты. В Копейске «Яблоко» представляет 44-летний педагог Дмитрий Согрин. Он имеет погашенную судимость по статье 173.2 УК РФ за использование подложных документов при организации юрлица. 23-кратный кандидат Часть кандидатов могут быть отсеяны на этапе регистрации. Плюс многие кандидаты от партии «Новые люди» выдвинулись в нескольких муниципалитетах, а один из них — самозанятый студент Роман Имсоква — сразу в 23-х. Это говорит о том, что претендовать на избрание такие кандидаты скорее всего будут только на бумаге, и реальная конкуренция на выборах будет меньше заявленной. Впрочем, и другие партии не стесняются выдвигать своих кандидатов в нескольких территориях. Так, фамилию кандидата от «Справедливой России» Агнии Метель из Верхнеуральского района можно увидеть в списках кандидатов в депутаты четырех муниципалитетов. Это Агаповский, Карталинский, Брединский и Нагайбакский муниципальные округа. Выборы муниципальных депутатов пройдут в большинстве городов и округов региона с 12 по 14 сентября. Одновременно на всей территории области состоятся выборы депутатов регионального заксобрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На один мандат муниципального депутата в Челябинской области претендуют от двух до шести кандидатов. Это следует из информации о выдвижении на портале облизбиркома. До шести претендентов на мандат «Самая низкая конкуренция — чуть больше двух человек на место — наблюдается в Карталах (45 кандидатов на 20 мандатов) и в Локомотивном (29 кандидатов на 12 мандатов). Самая высокая конкуренция — шесть человек на место — в Златоусте (153 кандидата на 25 мандатов) и в Катав-Ивановском округе (82 претендента на 15 мандатов)», — следует из данных избиркома. Выше средней конкуренция в Южноуральске (112 кандидатов на 20 мест) и Копейске (122 кандидата на 25 мест), а также Брединском (75 на 16) и Верхнеуральском (89 на 20) муниципальных округах. Почти вдвое ниже конкуренция в Варненском (40 претендентов на 15 мандатов), Троицком (49 на 16) и Ашинском (77 на 25) муниципальных округах. Кто опоздал, тот не успел Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах завершено. В среднем по региону конкуренция на этапе выдвижения составила четыре кандидата на место. На 723 мандата претендуют 2 874 человек. По данным облизбиркома, из всех кандидатов 721 человек представляет «Единую Россию», 414 — «Справедливую Россию», 141 — КПРФ, 222 — ЛДПР, 428 — «Новых людей», двое — Партию пенсионеров, один — Партию социальной защиты, один кандидат — партию «Родина», двое — партию «Яблоко». Самовыдвиженцами стали 942 кандидата. Непарламентские выдвиженцы На местных выборах представлены не только системные, но и непарламентские партии. Кандидат от «Родины» 50-летний Виталий Прохоров выдвигается в горсобрание Кыштыма. При этом он действующий депутат собрания. Партия социальной защиты выдвинула кандидата в Еманжелинское собрание депутатов. Это дежурный по КПП ЗАО «Тракторострой» 46-летний Евгений Матвеев. «Яблоко» выдвинуло кандидатов в Миассе и Копейске. В Миассе от партии выдвинулась пенсионерка Валентина Комкова. Ранее она выдвигалась в депутаты заксобрания региона, однако количество собранных ею подписей оказалось недостаточным для регистрации. Теперь она пытается избраться в городские депутаты. В Копейске «Яблоко» представляет 44-летний педагог Дмитрий Согрин. Он имеет погашенную судимость по статье 173.2 УК РФ за использование подложных документов при организации юрлица. 23-кратный кандидат Часть кандидатов могут быть отсеяны на этапе регистрации. Плюс многие кандидаты от партии «Новые люди» выдвинулись в нескольких муниципалитетах, а один из них — самозанятый студент Роман Имсоква — сразу в 23-х. Это говорит о том, что претендовать на избрание такие кандидаты скорее всего будут только на бумаге, и реальная конкуренция на выборах будет меньше заявленной. Впрочем, и другие партии не стесняются выдвигать своих кандидатов в нескольких территориях. Так, фамилию кандидата от «Справедливой России» Агнии Метель из Верхнеуральского района можно увидеть в списках кандидатов в депутаты четырех муниципалитетов. Это Агаповский, Карталинский, Брединский и Нагайбакский муниципальные округа. Выборы муниципальных депутатов пройдут в большинстве городов и округов региона с 12 по 14 сентября. Одновременно на всей территории области состоятся выборы депутатов регионального заксобрания.