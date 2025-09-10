Белоруссия предупреждала Польшу о приближении дронов

Белоруссия уведомила Польшу и Литву о приближении неизвестных беспилотников к их границам. Об этом сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко. Своевременный обмен информацией позволил польским военным оперативно отреагировать на инцидент.
«По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — заявил начальник генштаба. Цитата по ТАСС.
По словам Муравейко, взаимодействие между странами происходило с 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября через действующие каналы связи. Он подчеркнул, что подобная координация помогает странам реагировать на потенциальные угрозы на границе.
Муравейко также отметил, что польская сторона информировала белорусских военных о появлении дронов с территории Украины, направлявшихся к границам Белоруссии. Обмен данными о воздушной обстановке, по его словам, способствует укреплению доверия между государствами и повышает уровень безопасности в регионе. Генерал-майор добавил, что Белоруссия продолжит выполнять свои обязательства по информированию соседних стран о подобных инцидентах.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии «опасных» беспилотников над территорией страны и заявил, что аппараты якобы были «российскими», однако не предоставил доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем десяти БПЛА.
Туск отметил, что Польша намерена обратиться к НАТО с просьбой о проведении консультаций после инцидента с беспилотниками. Глава США Дональд Трамп отказался комментировать инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.