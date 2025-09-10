Белоруссия предупреждала Польшу о приближении дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоруссия предупреждила Польшу о приближении дронов
Белоруссия предупреждила Польшу о приближении дронов Фото:

Белоруссия уведомила Польшу и Литву о приближении неизвестных беспилотников к их границам. Об этом сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко. Своевременный обмен информацией позволил польским военным оперативно отреагировать на инцидент.

«По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — заявил начальник генштаба. Цитата по ТАСС.

По словам Муравейко, взаимодействие между странами происходило с 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября через действующие каналы связи. Он подчеркнул, что подобная координация помогает странам реагировать на потенциальные угрозы на границе.

Муравейко также отметил, что польская сторона информировала белорусских военных о появлении дронов с территории Украины, направлявшихся к границам Белоруссии. Обмен данными о воздушной обстановке, по его словам, способствует укреплению доверия между государствами и повышает уровень безопасности в регионе. Генерал-майор добавил, что Белоруссия продолжит выполнять свои обязательства по информированию соседних стран о подобных инцидентах.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии «опасных» беспилотников над территорией страны и заявил, что аппараты якобы были «российскими», однако не предоставил доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем десяти БПЛА.

Туск отметил, что Польша намерена обратиться к НАТО с просьбой о проведении консультаций после инцидента с беспилотниками. Глава США Дональд Трамп отказался комментировать инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белоруссия уведомила Польшу и Литву о приближении неизвестных беспилотников к их границам. Об этом сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко. Своевременный обмен информацией позволил польским военным оперативно отреагировать на инцидент. «По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — заявил начальник генштаба. Цитата по ТАСС. По словам Муравейко, взаимодействие между странами происходило с 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября через действующие каналы связи. Он подчеркнул, что подобная координация помогает странам реагировать на потенциальные угрозы на границе. Муравейко также отметил, что польская сторона информировала белорусских военных о появлении дронов с территории Украины, направлявшихся к границам Белоруссии. Обмен данными о воздушной обстановке, по его словам, способствует укреплению доверия между государствами и повышает уровень безопасности в регионе. Генерал-майор добавил, что Белоруссия продолжит выполнять свои обязательства по информированию соседних стран о подобных инцидентах. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии «опасных» беспилотников над территорией страны и заявил, что аппараты якобы были «российскими», однако не предоставил доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Туск отметил, что Польша намерена обратиться к НАТО с просьбой о проведении консультаций после инцидента с беспилотниками. Глава США Дональд Трамп отказался комментировать инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...