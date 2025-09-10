Минобороны предложило Польше консультации по теме прилета БПЛА

Министерство обороны России заявило о готовности провести консультации с представителями Польши по вопросу о беспилотниках, которые, по данным Варшавы, могли пересечь польско-российскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
«Мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военные в ночь на среду нанесли массированные удары по заводам оборонной промышленности Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. В российском военном ведомстве заявили, что цели для поражения в Польше при осуществлении этих ударов не планировались. Там также добавили, что беспилотники, которые использовались в атаке и якобы залетели в Польшу, не способны лететь дальше 700 километров.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября польские и союзные военные самолеты поднялись в воздух из-за сообщений о движении российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Сам Туск сказал, что в Польшу влетело по меньшей мере 19 дронов. По его словам, они были запущены со стороны Белоруссии. По данным премьер-министра, было уничтожено три-четыре БПЛА.
