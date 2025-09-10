Аэропорт Сочи временно прекратил принимать и отправлять рейсы

Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
Ограничения введены в сочинском аэропорту
В сочинском аэропорту временно ограничены взлет и посадка самолетов. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. По его словам, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры по ограничению работы воздушных судов уже вводились не только в аэропорту Сочи, но и в аэропортах Саратова и Тамбова. 

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились в аэропорту Калуги. Данные ограничения вступили в силу с 1:20 по московскому времени.

