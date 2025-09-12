12 сентября 2025

Экс-замглавы Минобороны РФ Иванову добавили новое обвинение, связанное с оружием

Тимур Иванов проходит обвиняемым по трем эпизодам получения взяток
Тимур Иванов проходит обвиняемым по трем эпизодам получения взяток
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявили новое обвинение, в котором фигурирует оружие. Нарушения закона были выявлены в ходе следствия.

«Иванову предъявили еще одно обвинение. При обыске у него найдена незарегистрированная копия револьвера Colt Военно-морского флота США образца 1851 года 44-го калибра. Также — обнаружены два охотничьих девятимиллиметровых карабина Makarov и „Тень“, переделанные в обрезы», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант».

Ранее Иванову предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 1,3 млрд рублей. В июле Мосгорсуд признал виновными экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного Антона Филатова в хищении средств при приобретении паромов для Керченской переправы, а также в незаконном выводе денежных средств из банка «Интеркоммерц».

Установлено, что преступления были совершены в период, когда Иванов занимал пост главы АО «Оборонстрой», а Филатов руководил подконтрольной Минобороны компанией «Оборонлогистика». Общий ущерб по данному делу превысил 216 млн рублей. Суд приговорил бывшего заместителя министра обороны к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Антона Филатова — к 12,5 года заключения. Оба осужденных свою вину не признали.

