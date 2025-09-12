12 сентября 2025

RT: мать летчика-предателя Кузьминова заранее готовилась к отъезду из РФ

Предатель угнал вертолет Ми-8 в 2023 году
Предатель угнал вертолет Ми-8 в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Мать летчика-предателя, угнавшего российский вертолет, Максима Кузьминова — Инна — заранее готовила побег из России, обманывая знакомых. Это выяснили журналисты.

«Инна за семь месяцев до предательства своего сына уехала из РФ. Она планировала вернуться в Москву из Владивостока на самолете 10 января 2023 года. Но в итоге по неизвестным причинам отложила вылет на 14-е число того же месяца», — рассказ подруги матери предателя приводит RT.

Инна раскрыла близким свои планы на отъезд в новогоднюю ночь. Позже мать Кузьминова продала свой автомобиль и покинула страну, утверждая, что ее возвращение состоится в ближайшее время. Однако, как выяснилось впоследствии, данная информация не соответствовала действительности. По данным источника издания, сейчас Инна живет в Испании под другим именем. Ранее она находилась в Южной Корее.

Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8, убив при этом двух членов экипажа. За это Киев заплатил ему 500 тысяч долларов. Позже в СМИ появилась информация, что на поступок Кузьминова могла повлиять его мать. Труп предателя в феврале 2024 года обнаружили в испанском городе Ла-Вильяхойоса.

