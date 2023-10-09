Глава ГУР Украины Буданов раскрыл, кто убил членов экипажа угнанного вертолета Ми-8

Членов экипажа угнанного на Украине вертолета Ми-8 убили сотрудники военной разведки. Члены экипажа отказались сдаваться им в плен. Об этом сообщил глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
«Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», — заявил Буданов. Он подтвердил, что штурман и бортмеханик, находившиеся в вертолете вместе с военным летчиком Максимом Кузьминовым, не были причастны к угону и не знали о намерениях летчика. Во время посадки вертолета на аэродром в Харьковской области члены экипажа отказались сдаваться в плен бойцам ГУР Украины.
Ранее сообщалось, что 23 августа пилот Максим Кузьминов предал Россию, угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Летчик признался, что пошел на преступление, чтобы доставить транспорт для ВСУ. Стало известно, что один из членов экипажа угнанного вертолета, Хушбахт Турсунов, являлся жителем Екатеринбурга. Товарищ штурмана Турсунова, убитого бойцами ГУР Украины, поделился, что его друг никогда не согласился бы сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Он чтил принципы русских офицеров.
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